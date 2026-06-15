Gallico, allarme sicurezza in via Bellini: necessario un intervento urgente sulla vegetazione a ridosso della strada

Il consigliere della Terza Circoscrizione – Reggio Nord, Francesco Calabrese (Noi Moderati), richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti sulla situazione di potenziale pericolo presente in Via Bellini, nella zona di Gallico, in prossimità di Villa Betania.

La folta vegetazione e gli alberi presenti lungo il tratto interessato destano preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti che quotidianamente percorrono la strada. In particolare, alcuni alberi e rami appaiono particolarmente sviluppati e vicini alla sede stradale e alle linee aeree (cavi elettrici), situazione che potrebbe rappresentare un rischio soprattutto in caso di vento forte o eventi meteorologici avversi.

“Raccogliendo le segnalazioni dei cittadini – dichiara il consigliere Francesco Calabrese – abbiamo deciso di portare all’attenzione delle autorità competenti questa problematica che interessa il quartiere di Gallico. La sicurezza dei residenti e degli utenti della strada deve rappresentare una priorità assoluta.”

Il consigliere Calabrese sta seguendo da vicino la vicenda ed è già al lavoro per individuare, insieme agli uffici preposti, le soluzioni più rapide ed efficaci affinché si possa procedere alle necessarie verifiche e agli eventuali interventi di potatura e messa in sicurezza.”

L’auspicio è che si possa intervenire in tempi brevi per prevenire possibili criticità e garantire condizioni di maggiore sicurezza e decoro urbano per tutta la comunità di Gallico.