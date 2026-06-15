PD Cosenza, scontro interno e accuse incrociate. Ciacco: “Basta mistificazioni, serve una nuova classe dirigente”

disperato a Roma e ai vertici regionali per invocare una guida “super partes”: in pratica l’ennesimo commissariamento. Siamo, ancora, una volta, alla farsa: : chi ha incendiato la casa, poi, si traveste da vigili del fuoco. In altri termini, si chiama Roma per farsi dare le chiavi delle proprie macerie e ricominciare il giro di giostra. Non cercano soluzioni autorevoli, ma vogliono evitare di misurarsi negli organismi democraticamente eletti. Altro che rinnovamento! Chi ha firmato il declino non può pretendere di firmare, ora la ricostruzione. .Non c’è bisogno dell’ennesimo commissario, utile solo a garantire le ambizioni politiche e personali di chi ha già avuto troppo. Per salvare il PD a Cosenza e in Calabria serve coraggio, aria fresca e il ritorno alla politica vera, quella dei territori, dei Sindaci e degli amministratori locali, di tutte le forze che possono dare un contributo in modo disinteressato .È tempo di voltare pagina definitivamente: le macerie non si affidano a chi ha appiccato l’incendio. Si affidano a una nuova classe dirigente credibile e affidabile. E di questa nuova classe dirigente è interprete autentico Francesco De Luca, un giovane e valoroso militante, che, che ha già dimostrato sul campo, la propria autorevolezza e autonomia di giudizio, che ha già dimostrato, sul campo, una inguaribile allergia alla deteriore logica della gestione padronale del partito. Certo, Francesco non sarà – e non vuole essere –