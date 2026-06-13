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Decoro urbano e tutela ambientale, Franz Caruso: “Cosenza è cambiata radicalmente, ma continueremo a intervenire con determinazione”

Prosegue senza sosta l’azione dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso sul fronte del decoro urbano, della tutela ambientale e del contrasto a ogni forma di degrado.
Nonostante il contemporaneo impegno legato alle numerose manifestazioni di rilevanza regionale e nazionale ospitate in città, la Polizia Municipale ha continuato a garantire una costante attività di controllo del territorio. Negli ultimi giorni sono state rimosse auto abbandonate, effettuati interventi per la cattura di cani vaganti e verifiche su diverse segnalazioni riguardanti l’abbandono dei rifiuti. A seguito di una segnalazione, inoltre, sono stati sgomberati due box in via Asmara occupati da persone senza fissa dimora, con il contestuale coinvolgimento dei servizi sociali.
Sul fronte della repressione degli illeciti ambientali, due denunce per abbandono di rifiuti sono state trasmesse alla Procura della Repubblica, mentre martedì saranno reinstallate le telecamere di videosorveglianza per rafforzare ulteriormente l’attività di prevenzione e controllo.
Parallelamente prosegue il lavoro del settore competente, impegnato nei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti e nei cosiddetti “giri del decoro”, attivati per contrastare il fenomeno degli abbandoni e delle microdiscariche.
“In questi quattro anni – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – il lavoro svolto ha cambiato radicalmente la situazione della città. Abbiamo eliminato numerose discariche a cielo aperto che per anni hanno deturpato anche zone centrali e simboliche di Cosenza. Molto è stato fatto, ma non siamo ancora al livello che desideriamo e che i cosentini meritano. Per questo continuiamo a lavorare ogni giorno, con controlli, interventi e investimenti mirati”.
Accanto all’azione di contrasto al degrado, l’Amministrazione continua a investire nella riqualificazione degli spazi urbani. Tra gli interventi corso vi è l’installazione della piattaforma di arredo urbano “Isola Harris” in Piazza Bilotti e il potenziamento delle dotazioni per la raccolta differenziata, con nuovi cestini e innovative eco-isole informatizzate.
“Stiamo rafforzando il sistema della raccolta differenziata con strumenti moderni e tecnologicamente avanzati che possano supportare i cittadini e migliorare ulteriormente il servizi – conclude Franz Caruso-. Il Comune sta facendo oltre il possibile, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale. Il decoro urbano e la tutela dell’ambiente sono una responsabilità condivisa che richiede l’impegno di tutti”.
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