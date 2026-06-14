Depurazione: martedì 16 Occhiuto riunisce in Cittadella prefetti, procuratori e sindaci

Martedì 16 giugno, alle ore 10.30, nella sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro (dodicesimo piano), il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, terrà un incontro operativo con i prefetti e i procuratori della Calabria, le Capitanerie di porto e i comandi regionali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per fare il punto sulle attività svolte negli scorsi mesi e su quelle in corso in vista della stagione estiva nel settore della depurazione.

Interverranno anche l’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, e il dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.

L’incontro non sarà aperto alla stampa, ma sarà possibile effettuare riprese video e foto del tavolo all’inizio della riunione.

A seguire, alle ore 12, il presidente Occhiuto incontrerà i sindaci nella Sala Verde della Cittadella regionale per presentare il Piano degli interventi del Psc e del Pr Calabria 2021-2027 relativi al comparto depurativo-fognario e al ciclo idrico integrato.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre fatto il punto sulle attività messe in campo dall’amministrazione regionale a tutela dell’ambiente.

Interverranno anche i vertici di Arrical e Sorical.