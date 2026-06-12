San Gregorio d’Ippona: l’amministrazione Farfaglia replica all’esposto presentato dalla minoranza consiliare

L’Amministrazione Comunale di San Gregorio d’Ippona guidata dal Sindaco Pasquale Farfaglia prende atto dell’iniziativa assunta dalla minoranza consiliare, che ha ritenuto di presentare un esposto in merito alla composizione della Giunta comunale.

Nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa che guidano l’azione dell’Ente, ogni attività di verifica da parte degli organi competenti viene accolta con assoluta serenità. La trasparenza rappresenta infatti un valore che questa Amministrazione esercita quotidianamente da sei anni attraverso i propri atti e il costante rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Si ritiene opportuno evidenziare come le valutazioni contenute nell’esposto costituiscano, allo stato attuale, interpretazioni meramente di natura politica.

In uno Stato di diritto, l’accertamento di eventuali irregolarità spetta esclusivamente agli organismi giurisdizionali preposti, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

La recente giurisprudenza amministrativa invita, inoltre, a una valutazione prudente delle questioni riguardanti la composizione degli organi esecutivi degli enti locali. In particolare, il caso relativo al Comune di Marcellinara ha visto il TAR Calabria, con sentenza n. 1540 del 29 ottobre 2024, dichiarare improcedibile e inammissibile il ricorso proposto, riconoscendo la legittimità dell’operato amministrativo. Una pronuncia successivamente passata in giudicato e richiamata quale significativo precedente in materia.

L’articolo 47 del Testo Unico degli Enti Locali stabilisce che la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine anche il Sindaco e comunque nel limite massimo previsto dalla legge.

Le disposizioni introdotte dalla normativa cosiddetta “Delrio” perseguono principalmente finalità di contenimento della spesa pubblica e dei costi della rappresentanza politica. In tale contesto, qualora la spesa complessiva dell’Ente rimanga invariata e non si determini alcun aggravio per il bilancio comunale, la questione relativa alla composizione della Giunta deve essere valutata alla luce dell’intero quadro normativo e dei principi che lo ispirano.

Per tali ragioni, la Giunta può essere composta dal Sindaco e da numero 4 di Assesori purché la spesa finanziaria della stessa Giunta non superi i costi di una composizione con 2 assessori.

Tutto ciò dimostra una realtà molto semplice: tra la propaganda politica della minoranza consiliare e il diritto vigente esiste una differenza sostanziale. Le istituzioni non si amministrano con comunicati stampa, titoli ad effetto o continue polemiche. Si amministrano attraverso atti, responsabilità e rispetto delle procedure.

L’Amministrazione Comunale Farfaglia ribadisce che il proprio impegno resta rivolto esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico, alla soluzione delle problematiche del territorio e alla promozione dello sviluppo della comunità di San Gregorio d’Ippona. Le energie dell’Ente continueranno a essere concentrate sull’attività amministrativa e sui servizi ai cittadini, nel pieno rispetto delle norme e delle istituzioni.

La trasparenza e la correttezza dell’azione amministrativa non si misurano attraverso il numero delle segnalazioni o degli esposti presentati, ma attraverso la capacità di operare quotidianamente nel rispetto della legge e di rispondere con serenità a ogni eventuale verifica istituzionale, certi che la scelta compiuta dall’amministrazione Farfaglia non solo rispetta tutti i canoni di legge ma si fonda anche su di un precedente giurisprudenziale già citato che ha fatto scuola a livello nazionale.

Sul punto è intervenuto anche l’assessore Gregorio Lo Muto, il quale, ha ricordato nel corso del Consiglio comunale alla minoranza che lo strumento giuridico previsto dall’ordinamento per contestare gli atti amministrativi è il ricorso al TAR e,nel caso di specie, al TAR Calabria. Per tale ragione, l’assessore ha ritenuto davvero singolare la scelta della minoranza di limitarsi in questa fase alla presentazione di esposti senza intraprendere le iniziative previste nelle competenti sedi giurisdizionali prima della scadenza dei termini.