Inquinamento marino Vibo Valentia, riunione in Prefettura per il coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela dell’ecosistema costiero

Nella giornata odierna si è tenuta, presso la Prefettura, una riunione convocata dal Prefetto

Anna Aurora Colosimo dedicata alle problematiche dell’inquinamento marino e del

funzionamento dei depuratori dei comuni costieri, nonché alle possibili azioni da intraprendere

per rafforzare le attività di monitoraggio, controllo e tutela dell’ecosistema costiero.

All’incontro hanno preso parte la Procuratrice facente funzione dott.ssa Concettina Iannazzo,

l’Assessore regionale con delega all’Ambiente Montuoro, i sindaci dei comuni interessati, i

rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Guardia costiera e dei competenti organi tecnici

impegnati nelle attività di monitoraggio e protezione ambientale.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di consolidare la sinergia tra istituzioni,

autorità di controllo ed enti tecnici, attraverso la condivisione dei dati disponibili, il

rafforzamento delle attività di analisi e monitoraggio e il coordinamento delle azioni di

prevenzione e contrasto alle possibili fonti di contaminazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità delle acque marine e al corretto

funzionamento dei sistemi di depurazione, considerati elementi essenziali per la tutela

dell’ambiente, della biodiversità e delle attività economiche e sociali legate al mare.

Nel corso della riunione è stato inoltre comunicato che sono in fase di realizzazione interventi

di efficientamento degli impianti di depurazione di Portosalvo e Sirica, la cui conclusione è

prevista entro il 30 giugno. Tali lavori rappresentano un importante passo nell’ottica del

miglioramento delle infrastrutture depurative e della prevenzione di possibili criticità

ambientali lungo la fascia costiera.

Al termine dell’incontro, il Prefetto ha preannunciato la convocazione di un apposito Comitato

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato alla programmazione e al

coordinamento delle attività di controllo sul territorio, con particolare attenzione alla tutela

dell’ambiente marino e al corretto funzionamento dei sistemi di depurazione.