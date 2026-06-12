Inquinamento marino Vibo Valentia, riunione in Prefettura per il coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela dell’ecosistema costiero

Nella giornata odierna si è tenuta, presso la Prefettura, una riunione convocata dal Prefetto
Anna Aurora Colosimo dedicata alle problematiche dell’inquinamento marino e del
funzionamento dei depuratori dei comuni costieri, nonché alle possibili azioni da intraprendere
per rafforzare le attività di monitoraggio, controllo e tutela dell’ecosistema costiero.
All’incontro hanno preso parte la Procuratrice facente funzione dott.ssa Concettina Iannazzo,
l’Assessore regionale con delega all’Ambiente Montuoro, i sindaci dei comuni interessati, i
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Guardia costiera e dei competenti organi tecnici
impegnati nelle attività di monitoraggio e protezione ambientale.
Nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di consolidare la sinergia tra istituzioni,
autorità di controllo ed enti tecnici, attraverso la condivisione dei dati disponibili, il
rafforzamento delle attività di analisi e monitoraggio e il coordinamento delle azioni di
prevenzione e contrasto alle possibili fonti di contaminazione.
Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità delle acque marine e al corretto
funzionamento dei sistemi di depurazione, considerati elementi essenziali per la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e delle attività economiche e sociali legate al mare.
Nel corso della riunione è stato inoltre comunicato che sono in fase di realizzazione interventi
di efficientamento degli impianti di depurazione di Portosalvo e Sirica, la cui conclusione è
prevista entro il 30 giugno. Tali lavori rappresentano un importante passo nell’ottica del
miglioramento delle infrastrutture depurative e della prevenzione di possibili criticità
ambientali lungo la fascia costiera.
Al termine dell’incontro, il Prefetto ha preannunciato la convocazione di un apposito Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzato alla programmazione e al
coordinamento delle attività di controllo sul territorio, con particolare attenzione alla tutela
dell’ambiente marino e al corretto funzionamento dei sistemi di depurazione.
Inquinamento marino Vibo Valentia, riunione in Prefettura per il coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela dell’ecosistema costiero
Nella giornata odierna si è tenuta, presso la Prefettura, una riunione convocata dal Prefetto