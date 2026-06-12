Vecchio Amaro del Capo torna in sella con il Giro Next Gen 2026

Dopo aver accompagnato il Giro d’Italia lungo le strade della Penisola, Vecchio Amaro del Capo prosegue il proprio viaggio nel mondo del ciclismo diventando sponsor del Giro Next Gen 2026, una delle competizioni giovanili più prestigiose del panorama internazionale.

Giunto alla sua 49ª edizione, il Giro Next Gen rappresenta da oltre mezzo secolo il più autorevole laboratorio del ciclismo internazionale Under 23. Dalle sue strade sono passati campioni come Francesco Moser, Marco Pantani, Gilberto Simoni e, più recentemente, alcuni dei protagonisti del ciclismo mondiale contemporaneo, confermando il ruolo della corsa come autentica palestra dei campioni del futuro.

La partnership assume un significato ancora più speciale perché l’edizione 2026 prenderà il via proprio dalla Calabria. Una circostanza che ha contribuito alla scelta di Gruppo Caffo 1915 di sostenere la manifestazione, confermando il forte legame con il territorio che ospita la sede storica dell’azienda e che continua a rappresentarne l’identità più autentica.

La corsa scatterà domani domenica 14 giugno da Reggio Calabria per raggiungere Vibo Valentia, attraversando due delle province più rappresentative della regione. Le prime giornate di gara saranno fortemente caratterizzate dalla presenza della Calabria, con la seconda tappa da Tropea a Crotone e la partenza della terza frazione da Sibari verso la Basilicata. Un itinerario che porterà all’attenzione del pubblico internazionale paesaggi, comunità e territori che raccontano la ricchezza e la bellezza della regione.

In occasione della tappa inaugurale, l’azienda sarà presente con Dino Capria responsabile amministrativo, che prenderà parte alla cerimonia di premiazione del vincitore della prima tappa, a testimonianza della partnership che unisce sport, territorio e giovani generazioni.

Cuore della sponsorizzazione sarà la Maglia Rossa Vecchio Amaro del Capo, simbolo del leader della classifica a punti. Una delle classifiche più combattute e spettacolari della corsa, costruita giorno dopo giorno attraverso gli sprint intermedi e gli arrivi di tappa.

Al termine di ogni frazione, Vecchio Amaro del Capo premierà il corridore che indosserà la Maglia Rossa, protagonista di uno dei momenti più attesi e visibili della giornata. Una presenza quotidiana sul palco delle premiazioni. La Maglia Rossa rappresenta infatti molto più di una semplice leadership sportiva. Premia costanza, determinazione, capacità di essere protagonisti ogni giorno e spirito competitivo. Qualità che accomunano i giovani atleti impegnati nella corsa e una realtà imprenditoriale come Gruppo Caffo 1915, che da oltre un secolo costruisce il proprio percorso attraverso impegno, passione e visione di lungo periodo.

” Dopo l’esperienza al Giro d’Italia abbiamo scelto di proseguire questo percorso sostenendo anche il Giro Next Gen, una manifestazione che guarda al futuro del ciclismo e che quest’anno parte proprio dalla Calabria. Per noi è motivo di orgoglio legare il nome di Vecchio Amaro del Capo alla Maglia Rossa, simbolo di continuità, determinazione e talento. Valori che appartengono a questi giovani atleti e che ritroviamo ogni giorno anche nella storia della nostra azienda e del nostro territorio”, dichiara Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

La presenza al Giro Next Gen rafforza inoltre il dialogo tra il brand e la GenZ, protagonista assoluta della manifestazione. I giovani corridori che si sfidano sulle strade italiane rappresentano una generazione capace di affrontare le sfide con energia, ambizione e spirito internazionale, senza perdere il contatto con le proprie radici e i propri valori.

Dalla Maglia Rosa del Giro d’Italia alla Maglia Rossa del Giro Next Gen, Vecchio Amaro del Capo conferma così il proprio sostegno al grande ciclismo italiano, accompagnando sia i campioni affermati sia quelli che stanno costruendo il proprio futuro.