Vaccarizzo Albanese, aspettando la 43esima rassegna del costume arbëreshe: esperienze per i più piccoli tra musica e colori

Non c’è migliore strumento per consegnare alle future generazioni, il testimone dello straordinario patrimonio identitario ereditato se non quello dell’esperienza e della creatività; linguaggi che avvicinano, incuriosiscono e contribuiscono a costruire consapevolezza.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo esprimendo soddisfazione per le due iniziative inserite nella più ampia programmazione della 43esima rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe destinate agli studenti delle scuole di Vaccarizzo Albanese: la mostra di disegni a Palazzo Gigli ed i laboratori artistici, musicali e teatrali da oggi, venerdì 12 a Palazzo Marino, nel Salotto Diffuso di Vakarici.

IL COSTUME ARBËRESHE RACCONTATO CON GLI OCCHI DEI BAMBINI

Il costume arbëreshe visto con gli occhi di un bambino. È, questo, il titolo della mostra che è possibile visitare al Museo del Costume e degli Ori Arbëreshë, a Palazzo Gigli. Finanziato dalla Regione Calabria – Azione 6.8.3 del POC 2014/2020 — Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” il progetto ha coinvolto i gli alunni della scuola primaria dell’IC San Demetrio Corone – plesso di Vaccarizzo Albanese, nell’ambito del concorso con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni arbëreshe, stimolando creatività, senso di appartenenza e amore per il patrimonio culturale della propria comunità. Le fasi di preparazioni alla mostra – sottolinea il Primo Cittadino – hanno rappresentato un’occasione di incontro tra scuola, territorio e tradizione, valorizzando il ruolo dei più piccoli come protagonisti nella trasmissione della memoria culturale arbëreshe.

A SCUOLA DI MUSICA E TEATRO CON DOCENTE ORIOLO

Hanno preso il via oggi, venerdì 12, a Palazzo Marino, i laboratori artistici, musicali e teatrali sulle tradizioni arbëreshe. Attraverso musica, teatro, creatività ed espressione artistica, i bambini saranno accompagnati in un viaggio alla scoperta della propria identità culturale, diventando protagonisti attivi nella trasmissione della memoria, dei gesti, dei suoni e dei racconti legati alla tradizione. Finanziato dalla Regione Calabria – Azione 6.8.3 del POC 2014/2020 — Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”, il progetto prevede laboratori che saranno tenuti dalla docente Emiliana Oriolo, che guiderà gli alunni in un’esperienza formativa pensata per unire scuola, territorio e patrimonio culturale.