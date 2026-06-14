L’I.I.S. “Einaudi–Alvaro” di Palmi investe sul successo formativo degli studenti

Un progetto nato per contrastare la dispersione scolastica e rafforzare le competenze degli

studenti si è trasformato in una concreta occasione di crescita per l’intera comunità

scolastica. È questo il bilancio dell’iniziativa “Educare, Includere, Crescere oltre la

dispersione scolastica – M4C1I1.4-2025-1686-P-62339”, realizzata dall’I.I.S. “Einaudi

Alvaro” di Palmi nell’ambito del PNRR – Agenda Sud.

Grazie a un’attenta pianificazione delle attività e alla collaborazione tra Dirigenza, docenti,

tutor, personale scolastico e famiglie, il progetto ha consentito di accompagnare numerosi

studenti in percorsi di recupero e consolidamento delle competenze, contribuendo in modo

significativo al loro successo formativo.

I percorsi attivati hanno previsto interventi personalizzati di recupero disciplinare, attività

di mentoring individuale, azioni di orientamento e un monitoraggio costante dei progressi

degli studenti. Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni che presentavano difficoltà

in una o più discipline, con l’obiettivo di prevenire situazioni di insuccesso scolastico e

favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi.

L’iniziativa ha coinvolto tutti i plessi dell’Istituto, garantendo pari opportunità agli studenti

dei diversi indirizzi di studio. Le attività hanno interessato numerose aree disciplinari, tra

cui italiano, lingue straniere, matematica, fisica, scienze, discipline economico-giuridiche e

laboratori tecnico-professionali.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il forte coordinamento tra le diverse

figure professionali coinvolte. Il lavoro del gruppo di progetto, dei docenti esperti e dei tutor

ha permesso di organizzare efficacemente i percorsi, monitorare la frequenza degli studenti

e assicurare continuità alle attività didattiche.

I risultati raggiunti confermano il valore degli interventi previsti dal PNRR nel contrasto alla

dispersione scolastica. L’esperienza maturata dimostra come azioni tempestive, mirate e

condivise possano incidere positivamente sul percorso degli studenti, rafforzandone

motivazione, competenze e fiducia nelle proprie capacità.

Il successo dell’iniziativa è il frutto dell’impegno corale dell’intera comunità scolastica. Un

ringraziamento va alla Dirigente Scolastica prof.ssa Mariarosaria Russo che ha creduto

fortemente alle potenzialità dell’ istituto pianigiano coadiuvata dal suo collaboratore Prof

Riccardo Rossetti e dalla DSGA avv.Carmela Cambareri,ai formatori di progetto ,prof.ssa

Ottavia Silvana Morgante e prof.ssa Antonella Catanzaro,ai docenti, ai tutor, agli assistenti

tecnici,al personale ATA, agli studenti e alle famiglie che hanno contribuito alla

realizzazione del progetto, trasformando un’opportunità di finanziamento in un concreto

percorso di crescita e inclusione con ottimi risultati.