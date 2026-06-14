L’Associazione Laureati e Diplomati Unical incontra il rettore Unical, Greco

Si è svolto nei giorni scorsi, in un clima di proficua cordialità presso il Rettorato dell’Università della Calabria, un importante incontro istituzionale tra il Magnifico Rettore, Prof. Gianluigi Greco, e il nuovo Presidente dell’Associazione Laureati e Diplomati Unical, Nicoletti Giovambattista, accompagnato per l’occasione dai membri del comitato direttivo.

​L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per rinnovare il legame tra l’Ateneo e la sua storica comunità di ex studenti, ponendo le basi per lo sviluppo di nuove sinergie strategiche e collaborazioni operative. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare l’immenso patrimonio di competenze e professioni che i laureati Unical rappresentano nel territorio calabrese, nazionale e internazionale.

​Il punto fulcro del colloquio ha riguardato la programmazione e la futura calendarizzazione di un evento di straordinario valore simbolico e storico per l’Ateneo: la celebrazione dei 50 anni dal giorno in cui l’Università della Calabria ha proclamato i suoi primi laureati. Un traguardo storico che l’Associazione, e l’Ateneo intendono celebrare con un’iniziativa speciale, volta a ripercorrere mezzo secolo di crescita culturale, sociale e scientifica della regione attraverso le storie dei suoi protagonisti.

​A suggello dell’incontro e come augurio per il percorso di collaborazione appena avviato, il Presidente Nicoletti Giovambattista insieme al suo predecessore, Marcello Fiore, e il direttivo hanno consegnato al Rettore Greco una targa ricordo della giornata.

​Inoltre, al Magnifico Rettore è stato fatto dono di un volume di importante valore culturale: “Gioacchino da Fiore proiettato nella cultura contemporanea”. L’opera è stata gentilmente omaggiata dal Centro Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore, per il tramite del suo Presidente, il Prof. Riccardo Succurro, a testimonianza del profondo legame tra l’alta formazione accademica e le radici storiche e filosofiche del territorio calabrese.

​Il Rettore Gianluigi Greco ha espresso il suo vivo ringraziamento al Presidente Nicoletti Giovambattista e a tutto il direttivo, augurando loro un buon lavoro e confermando la piena disponibilità dell’Università della Calabria a sostenere e valorizzare le iniziative dell’Associazione, a partire dall’importante ricorrenza del cinquantennale.