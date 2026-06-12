Successo ed emozioni al plesso della scuola primaria di Pianopoli: i 120 alunni dell’istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” incantano con lo spettacolo “Ridateci le nostre fiabe”

Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico e critica l’evento di fine anno che ha visto protagonista la scuola primaria del plesso di Pianopoli dell’Istituto Comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, dove ben 120 alunni sono saliti sul palco per mettere in scena l’emozionante spettacolo intitolato “Ridateci le nostre fiabe”.

L’iniziativa non è stata solo una performance artistica, ma un profondo momento di riflessione pedagogica, ponendo al centro il ruolo fondamentale delle fiabe come strumenti privilegiati per la gestione delle emozioni e lo sviluppo dell’empatia, il tutto incorniciato in un contesto di inclusività reale che ha permesso a ogni singolo bambino di esprimere appieno il proprio talento e la propria personalità.

“Siamo orgogliosi di quanto realizzato dai nostri piccoli studenti – ha dichiarato con soddisfazione la Dirigente Scolastica dott.ssa Antonella Mongiardo – poiché questo spettacolo ha dimostrato non solo una preparazione artistica, ma soprattutto la capacità dei nostri ragazzi di lavorare in squadra, accogliendo e valorizzando le differenze di ciascuno in un clima di gioiosa armonia che rappresenta il cuore pulsante del nostro progetto educativo”.

Il successo di questa iniziativa è il frutto di un lavoro corale, orchestrato con professionalità e dedizione dalle insegnanti, che con competenza pedagogica e passione hanno saputo guidare i bambini in questo complesso percorso di crescita personale e relazionale, riuscendo a trasformare ogni prova in un momento di autentica formazione”.

L’esibizione dei bambini, che hanno interpretato con disinvoltura e naturalezza ruoli impegnativi, ha commosso ed entusiasmato le numerose famiglie presenti, “confermando – dice la preside- l’importanza del legame indissolubile tra scuola e territorio in una bellissima festa finale che ha chiuso l’anno scolastico tra scroscianti applausi e la sincera commozione di tutta la comunità educante”.