La Passeggiata Solidale a Crotone

Si è svolta con una significativa partecipazione di cittadini la Passeggiata Solidale, iniziativa promossa dalla Pro Loco Crotone in collaborazione con l’associazione Vivere Sorridendo, l’UNPLI, la Croce Rossa Italiana, il Rotary, la Scuola di Danza Olimpia e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.

L’evento ha rappresentato un importante momento di condivisione e sensibilizzazione sociale, unendo attività fisica, inclusione e sostegno concreto alla beneficenza. I partecipanti, attraverso l’acquisto della maglietta personalizzata della manifestazione, hanno contribuito alla raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato a finalità solidali.

La passeggiata ha preso il via dalla Lega Navale per poi attraversare il lungomare cittadino fino a raggiungere piazzale Ultras, dove i partecipanti hanno idealmente abbracciato gli atleti impegnati nella manifestazione sportiva Capo Colonna – Crotone, creando un significativo momento di vicinanza tra sport, comunità e solidarietà.

Numerose le autorità che hanno voluto condividere questo momento con la cittadinanza, tra cui il sindaco Vincenzo Voce, l’assessore Maria Lucia Cosentino, l’onorevole Elisabetta Barbuto, la consigliera comunale Gaia Marseglia e il segretario provinciale CONFIAL Fabio Tomaino.

Ad arricchire il programma sono state le attività dedicate alle famiglie e ai bambini. Grande entusiasmo ha riscosso “Pompieropoli, il percorso ludico-educativo curato dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, che ha consentito ai più piccoli di vivere un’esperienza coinvolgente attraverso prove pratiche, simulazioni e attività pensate per avvicinarli ai temi della sicurezza e della protezione civile.

Particolarmente apprezzati anche i momenti dedicati alla prevenzione e al primo soccorso promossi dalla Croce Rossa Italiana, che ha offerto ai cittadini dimostrazioni e informazioni utili per accrescere la cultura della sicurezza e dell’assistenza.

Importante anche la partecipazione della Scuola di Danza Olimpia, che ha arricchito la manifestazione con una coinvolgente esibizione di danza, particolarmente apprezzata dal pubblico presente. Le giovani atlete hanno regalato un momento di spettacolo e condivisione, contribuendo a rendere ancora più significativa una giornata all’insegna dell’inclusione, del benessere e della solidarietà.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che la città ha riservato a questa iniziativa. La Passeggiata Solidale ha dimostrato ancora una volta quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi della solidarietà e della partecipazione. Vedere insieme famiglie, bambini, associazioni, istituzioni e cittadini è stato il segnale più bello. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e che, con la loro presenza, hanno trasformato una semplice passeggiata in un messaggio concreto di vicinanza, inclusione e sostegno verso chi ha più bisogno ed in particolare le componenti del direttivo dell’associazione Vivere Sorridendo Maria Teresa Facino, Angela Mellace e Daniela Lombardo”dichiara la presidente della Pro Loco Maria Grazia Grande