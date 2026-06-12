Prima seduta consiliare: avviata la nuova consiliatura di Castrolibero

Un’aula gremita, tanti volti sorridenti e un clima di partecipazione che ha accompagnato l’avvio ufficiale della nuova stagione amministrativa. Si è svolto ieri pomeriggio, il primo Consiglio comunale della nuova era guidata dal sindaco Francesco Serra, una seduta particolarmente attesa dalla comunità castroliberese e caratterizzata da una forte presenza di cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

L’insediamento del nuovo Consiglio comunale ha rappresentato il primo passaggio formale della nuova consiliatura, segnando l’inizio dell’attività amministrativa che guiderà Castrolibero nei prossimi anni. Nel corso della seduta sono stati espletati tutti gli adempimenti istituzionali previsti dalla normativa, a partire dalla convalida degli eletti fino alla costituzione degli organismi consiliari.

Tra i momenti più significativi della serata vi è stata l’elezione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale. Alla presidenza è stato eletto Giuseppe De Bartolo, chiamato a svolgere il delicato compito di garantire il corretto funzionamento dell’assemblea e il rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri. Vicepresidente del Consiglio comunale è stata eletta Angela Perrotta.

Sono stati inoltre nominati i questori del Consiglio comunale, individuati nelle persone di Ilio Perri e Claudio Caputo, figure che contribuiranno alla gestione e all’organizzazione delle attività dell’assemblea cittadina.

La seduta è proseguita con la costituzione ufficiale dei gruppi consiliari e con la nomina della Commissione Elettorale Comunale, completando così il quadro degli organismi necessari al pieno funzionamento dell’ente.

Particolarmente apprezzato e significativo è stato il segnale politico lanciato dalla maggioranza consiliare sul tema della rappresentanza democratica. Nel corso dei lavori è infatti emersa la volontà di procedere alla modifica dell’articolo 62, comma 1, dello Statuto comunale, con l’obiettivo di garantire una più ampia e piena rappresentatività alle forze di minoranza, riconoscendo il valore della lista con la quale ciascun consigliere si è presentato agli elettori.

Una scelta che va nella direzione di rafforzare il pluralismo istituzionale e il ruolo delle opposizioni all’interno dell’assise comunale, favorendo una partecipazione più equilibrata e una maggiore valorizzazione delle diverse sensibilità politiche presenti in Consiglio.

L’avvio della nuova consiliatura è stato dunque accompagnato da un clima di confronto sereno e costruttivo, nel quale maggioranza e minoranza hanno mostrato disponibilità al dialogo nel rispetto dei rispettivi ruoli. Un segnale importante per una comunità che guarda con attenzione alle sfide future e che si attende dall’amministrazione risposte concrete sui temi dello sviluppo, dei servizi e della qualità della vita.

“Da oggi inizia un nuovo cammino. Un cammino che affronteremo insieme, con senso di appartenenza, fiducia e orgoglio. L’orgoglio di essere cittadini di Castrolibero” ha dichiarato il Sindaco Serra nel suo discorso d’apertura. “Vi assicuro che metterò tutto me stesso in questo incarico: passione, impegno, disponibilità e amore per questa terra. Lo farò con il rispetto che si deve alle istituzioni, con l’umiltà di chi sa che c’è sempre da imparare e con la determinazione di chi conosce il valore della fiducia ricevuta” ha poi concluso.

Con l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio comunale prende così il via una nuova fase per Castrolibero. Ai consiglieri eletti spetterà il compito di rappresentare con responsabilità e impegno le istanze della cittadinanza, contribuendo, ciascuno nel proprio ruolo, alla crescita e al progresso della comunità.