Provincia di Vibo Valentia, concluso il percorso formativo PerForma PA: focus su innovazione, competenze e intelligenza artificiale

Si è concluso nei giorni scorsi il percorso formativo “Evoluzione della Pubblica Amministrazione a Vibo Valentia: Diritto, Soft Skills e Digitalizzazione per una Governance 4.0”, promosso dalla Provincia di Vibo Valentia nell’ambito del progetto PerForma PA, finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’iniziativa ha coinvolto gran parte del personale dell’Ente in un articolato programma di aggiornamento professionale finalizzato al rafforzamento delle competenze giuridico-amministrative, digitali, comunicative e relazionali, considerate sempre più strategiche per affrontare le sfide dell’innovazione nella pubblica amministrazione.

Il percorso si è sviluppato attraverso diversi moduli formativi dedicati al diritto pubblico e all’amministrazione digitale, alle soft skills, al lavoro di squadra e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi. Una particolare attenzione è stata riservata proprio alle potenzialità dell’AI applicata alle attività degli enti pubblici, con approfondimenti sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per la gestione documentale, l’analisi dei dati e l’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.

Le attività si sono svolte tra marzo e giugno 2026, alternando lezioni in presenza presso la Sala Consiliare della Provincia e sessioni di formazione a distanza, con momenti di verifica dell’apprendimento e approfondimenti pratici rivolti ai dipendenti provinciali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di innovazione organizzativa portato avanti dall’amministrazione provinciale guidata dal presidente Corrado Antonio L’Andolina, impegnata a valorizzare il capitale umano dell’Ente e a sostenere i processi di modernizzazione.

Un ruolo centrale nell’elaborazione del progetto è stato svolto dal segretario generale, Domenico Arena, che ha seguito e supervisionato anche in aula le varie fasi attuative del percorso formativo, sottolineandone l’importanza quale investimento strategico per la crescita professionale del personale e per il miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini.

La conclusione del programma rappresenta un ulteriore tassello nel processo di innovazione della Provincia di Vibo Valentia, che attraverso la formazione continua punta a consolidare competenze, capacità organizzative e cultura digitale, elementi sempre più essenziali per una pubblica amministrazione moderna, efficiente e vicina alle esigenze del territorio.