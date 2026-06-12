Luisa Caronte eletta all’unanimità presidente Distretto del Territorio Rurale Vibonese

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese, svoltasi il 10 giugno

presso la Sala del Consiglio Comunale di Spilinga, i soci hanno eleto per acclamazione e all’unanimità la

Dot.ssa Luisa Caronte alla carica di Presidente del Distreto.

L’elezione rappresenta il riconoscimento del ruolo determinante svolto dalla Dot.ssa Caronte fin dalla fase di

ideazione e cos�tuzione del Distreto. In qualità di soggeto proponente e promotrice dell’avviso di

cos�tuzione del Distreto, nonché dell’avviso pubblico rela�vo al secondo bando dei Distre� del Cibo, è stata

tra le principali artefici della nascita di questo importante strumento di sviluppo territoriale, insieme ai

numerosi portatori di interesse che hanno dato vita al partenariato originario.

Nel corso della seduta, il Presidente uscente Antonio Leonardo Montuoro ha rassegnato le proprie dimissioni,

ripercorrendo le principali tappe che hanno condoto alla sotoscrizione del Contrato di Distreto e

all’otenimento del finanziamento des�nato al progeto.

Considerato il momento par�colarmente significa�vo che il Distreto sta vivendo, con l’avvio delle a�vità

progetuali finanziate dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), la

Dot.ssa Caronte, già Diretore Generale del Distreto, ha accetato di assumere anche la carica di Presidente,

garantendo con�nuità amministra�va, opera�va e progetuale nella delicata fase di atuazione degli

inves�men�.

A seguito dell’elezione della Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla definizione della

nuova governance del Distreto, nominando Vicepresidente Giuseppe Porcelli.

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così cos�tuita:

* Luisa Caronte – Presidente

* Giuseppe Porcelli – Vicepresidente

* Fabio Brandi – Consigliere

* Fabrizio Giuliano – Consigliere

* Salvatore Tripaldi – Consigliere

Il Vicepresidente Giuseppe Porcelli ha espresso soddisfazione per la nuova fase che si apre per il Distreto:

«Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. Lavoreremo al fianco della Presidente

Caronte per sostenere le imprese, valorizzare le filiere produ�ve e garan�re la piena atuazione del

programma finanziato dal MASAF. Si apre una nuova fase fondata sulla collaborazione, sulla partecipazione e

sulla condivisione degli obie�vi nell’interesse dell’intero territorio vibonese.»

Visibilmente emozionata, la neoeleta Presidente Luisa Caronte ha dichiarato:

«Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità, impegno e dedizione. L’elezione unanime da

parte dell’Assemblea dei Soci rappresenta per me un mo�vo di orgoglio ma sopratuto un impegno nei

confron� di tute le imprese, delle is�tuzioni e delle comunità che hanno creduto nel progeto del Distreto

del Cibo.

Desidero ringraziare tu� i soci per la fiducia accordatami, il Consiglio di Amministrazione per il sostegno e la

collaborazione che saprà garan�re e tu� coloro che, sin dalla fase di cos�tuzione del Distreto, hanno

contribuito a costruire questo importante strumento di sviluppo territoriale.

Ci atende una fase decisiva. Oggi il Distreto non è più soltanto un progeto, ma una realtà chiamata a tradurre

in risulta� concre� le opportunità offerte dal Contrato di Distreto finanziato dal Ministero dell’Agricoltura,

della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Lavoreremo per accompagnare le imprese beneficiarie nell’atuazione degli inves�men�, rafforzare il

rapporto con i soci, valorizzare le produzioni di eccellenza e promuovere una visione di sviluppo capace di

integrare agricoltura, trasformazione, turismo, innovazione e sostenibilità.

Sono convinta che atraverso il dialogo, la collaborazione e il coinvolgimento di tute le componen� del

Distreto riusciremo a raggiungere risulta� importan�. Il nostro territorio possiede straordinarie potenzialità

e il compito della nuova governance sarà quello di trasformarle in opportunità concrete di crescita,

occupazione e sviluppo.

Meterò a disposizione del Distreto tuta l’esperienza maturata in ques� anni, con spirito di servizio,

determinazione e assoluta disponibilità al confronto, affinché il Distreto del Cibo del Territorio Rurale

Vibonese possa consolidare il proprio ruolo quale punto di riferimento per le imprese e per l’intera comunità

territoriale.»

L’Assemblea dei Soci ha espresso unanime apprezzamento per l’operato della Dot.ssa Caronte e piena fiducia

nella sua guida, riconoscendone la competenza, la determinazione e la profonda conoscenza delle dinamiche

territoriali che hanno portato alla nascita e all’affermazione del Distreto del Cibo del Territorio Rurale

Vibonese.

La nuova governance si appresta ora a guidare una delle fasi più importan� della vita del Distreto, con

l’obie�vo di trasformare le opportunità offerte dal Contrato di Distreto in risulta� concre� per le imprese,

le filiere produ�ve e l’intero territorio, consolidando il ruolo del Distreto quale motore di sviluppo

economico, sociale e occupazionale del comprensorio vibonese.