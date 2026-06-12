Due imprese calabresi tra le eccellenze del Made in Italy: premiate a Mantova Menniti & Mercuri e Fabbridea

C’è anche la Calabria tra i protagonisti del nuovo artigianato italiano che punta su innovazione, sostenibilità e design senza rinunciare alle proprie radici. A rappresentarla, sul prestigioso palcoscenico del Seminario estivo della Fondazione Symbola in corso a Mantova, sono state la catanzarese Menniti & Mercuri e la vibonese Fabbridea, inserite tra le cento imprese italiane selezionate come simbolo dell'”artigianato aumentato”, il modello produttivo che sta contribuendo a ridisegnare il futuro del Made in Italy.

L’impresa catanzarese Menniti & Mercuri è stata fondata nel 1991 dai due soci, Antonio Menniti e Luigi Mercuri, che avevano in comune la passione per il mobile e l’arredamento in legno.

FabbrIdea è una fabbrica di idee dove innovazione, design e artigianato dialogano per progettare e realizzare soluzioni esclusive e interamente personalizzate, guidata dal General Manager Vincenzo Caruso.

Le due aziende figurano nel rapporto presentato durante l’evento “Artigianato, futuro del Made in Italy – Artigianato aumentato”, promosso da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Fondazione Symbola con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito delle iniziative della Giornata nazionale del Made in Italy.

L’iniziativa ha acceso i riflettori su una nuova generazione di imprenditori che ha saputo reinterpretare il valore dell’artigianato attraverso tre direttrici fondamentali: innovazione, sostenibilità e design. Le cento storie raccolte nel rapporto raccontano infatti aziende che hanno trasformato competenze tradizionali e identità territoriali in fattori di competitività, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori in cui operano.

Nel corso dell’evento è stato conferito alle imprese selezionate un attestato di riconoscimento per aver saputo incarnare il modello dell'”artigianato aumentato”, capace di coniugare il sapere artigiano con le opportunità offerte dalla tecnologia, dalla digitalizzazione e dai nuovi mercati.

A sottolineare il valore di questa evoluzione è stato il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli. «In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale – ha affermato – gli imprenditori artigiani custodiscono ed esprimono la competenza umana che unisce tradizione e innovazione e utilizzano la tecnologia per dare vita a prodotti e servizi d’eccellenza. È il talento umano, il tocco dell’intelligenza artigiana, a rendere unico il Made in Italy nel mondo».

Anche il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, ha evidenziato come l’artigianato rappresenti una delle anime più autentiche dell’economia italiana. «Le piccole imprese e l’artigianato non sono un punto di debolezza del nostro sistema produttivo, ma una risorsa straordinaria. Il concetto di artigianato aumentato integra tradizione manifatturiera, innovazione, sostenibilità e design, dimostrando come sia possibile affrontare le sfide del futuro senza perdere la propria identità».

«Per la Calabria, la presenza di Menniti & Mercuri e Fabbridea tra le cento eccellenze selezionate assume un significato particolare. Si tratta infatti di un riconoscimento che valorizza non soltanto il percorso delle singole imprese, ma anche la capacità del sistema produttivo regionale di esprimere realtà competitive e innovative in grado di confrontarsi con successo sul piano nazionale», affermano il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Calabria, rispettivamente Salvatore Ascioti e Silvano Barbalace, congratulandosi con le due aziende.

«Il riconoscimento ottenuto a Mantova rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero comparto artigiano regionale – aggiungono ancora –. Menniti & Mercuri e Fabbridea dimostrano che anche dalla Calabria possono nascere esperienze imprenditoriali capaci di innovare, investire e competere mantenendo un forte legame con il territorio. Questo premio conferma il valore delle nostre imprese e la loro capacità di interpretare al meglio le sfide del mercato contemporaneo».

Un risultato che porta la Calabria tra le realtà protagoniste del nuovo Made in Italy e che conferma come il futuro dell’artigianato passi sempre più dalla capacità di coniugare tradizione e innovazione, identità e apertura ai cambiamenti.