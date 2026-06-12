Nuova sede per la farmacia territoriale di Soverato: trasferimento in via Amirante e servizi più efficienti

La farmacia territoriale di Soverato si prepara a cambiare sede. Dopo mesi di confronto tra l’amministrazione comunale e l’Asp di Catanzaro, è stata individuata una nuova collocazione ritenuta più adeguata alle esigenze del servizio e dell’utenza.

La decisione arriva al termine di un percorso condiviso nato dalla consapevolezza che gli attuali locali non fossero più in grado di garantire standard adeguati sotto il profilo logistico e funzionale.

“Da tempo sia l’amministrazione comunale di Soverato che l’ASP di Catanzaro avevano individuato nell’inadeguatezza dei locali attualmente occupati dalla farmacia territoriale un nodo critico da sciogliere. Gli spazi esistenti, per caratteristiche strutturali e dimensionali, non risultavano più compatibili con la qualità e la tipologia del servizio farmaceutico pubblico che i cittadini hanno il diritto di ricevere”.

Secondo quanto reso noto dal Comune, le due istituzioni hanno lavorato congiuntamente per individuare una soluzione definitiva, valutando diversi aspetti, dall’accessibilità alla funzionalità degli ambienti, fino alla posizione strategica sul territorio.

“Il problema era reale e richiedeva una soluzione stabile, non un rimedio provvisorio. Proprio per questo, nel corso degli ultimi mesi, si è aperto un canale di dialogo costante e costruttivo tra il Comune di Soverato e la direzione dell’ASP di Catanzaro, con l’obiettivo di individuare una sede che rispondesse a criteri precisi: accessibilità per l’utenza, funzionalità degli spazi, collocazione strategica sul territorio”.

L’intesa raggiunta tra il sindaco Daniele Vacca e il commissario straordinario dell’Asp, Antonio Battistini, ha portato all’individuazione dei nuovi locali in via C. Amirante, nelle vicinanze dell’attuale sede della Polizia Stradale.

“Al termine di questo iter, la continua interlocuzione tra il Sindaco Daniele Vacca e il Commissario Straordinario dell’ASP Gen. Antonio Battistini ha sancito il punto di arrivo: la farmacia territoriale sarà trasferita in Via C. Amirante, nelle vicinanze dell’attuale sede della Polizia Stradale, in locali idonei e funzionali che rispettano pienamente i requisiti richiesti”.

Per il primo cittadino, il trasferimento rappresenta una risposta concreta a una criticità nota da tempo.

“Sapevamo da tempo che quella sede non era adeguata. Non era un’opinione: era una realtà evidente, che pesava sulla qualità del servizio e che non potevamo continuare a ignorare. Abbiamo scelto di affrontare il problema con serietà, costruendo insieme all’ASP di Catanzaro un percorso condiviso che portasse a una soluzione vera, duratura”.

Vacca sottolinea inoltre come la nuova collocazione assuma un valore ancora maggiore in prospettiva dell’apertura del futuro polo sanitario che sorgerà nell’area dell’ex acquario cittadino.

“Oggi possiamo dire che quell’impegno ha dato i suoi frutti. Il trasferimento in Via C. Amirante non è un ripiego: è la risposta giusta, nel posto giusto, al momento giusto. E la prospettiva di lavorare a fianco del nuovo polo sanitario ci rende ancora più ottimisti sul futuro dei servizi sanitari di questo territorio. La scelta della nuova ubicazione acquista ulteriore valore strategico in vista dell’imminente apertura del polo sanitario che sorgerà nell’ex acquario della città”.

L’obiettivo è creare un sistema integrato di servizi sanitari territoriali, capace di offrire prestazioni più efficaci sia ai residenti di Soverato sia all’intero comprensorio.

Anche il commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro evidenzia l’importanza del risultato raggiunto.

“L’inadeguatezza dei locali era una criticità che l’ASP aveva già segnalato e che non poteva restare irrisolta. Ci vuole coraggio istituzionale per affrontare questi nodi senza aspettare che si trasformino in emergenze. Sono soddisfatto del lavoro svolto insieme all’amministrazione comunale: abbiamo dialogato con concretezza, valutato le opzioni con rigore e individuato la soluzione migliore per i cittadini”.

Battistini rimarca inoltre la valenza strategica della nuova sede.

“La nuova sede della farmacia territoriale in Via C. Amirante risponde ai nostri standard di qualità, e la sua posizione strategica accanto al futuro polo sanitario è esattamente il tipo di integrazione che vogliamo costruire su questo territorio”.

Tra le novità annunciate figura anche un nuovo sistema organizzativo destinato a semplificare l’accesso ai farmaci e ai dispositivi sanitari.

“Abbiamo, inoltre, messo a punto il programma per la prenotazione e consegna di farmaci e dispositivi senza attesa, che andrà in vigore dal 22 giugno”.

Un ulteriore passo, secondo l’Asp, verso un modello di assistenza più moderno ed efficiente, capace di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.