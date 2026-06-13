Concluso al “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme il il percorso triennale di Potenziamento-Orientamento in “Biologia con curvatura biomedica”

Si è concluso con successo, presso il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari, il percorso triennale di Potenziamento-Orientamento in “Biologia con curvatura biomedica”, finalizzato a rafforzare le competenze scientifiche degli studenti e a orientarli consapevolmente verso gli studi universitari in ambito medico-sanitario.

Dall’anno scolastico 2024/2025, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il Polo Liceale lametino è stato inserito nella sperimentazione nazionale relativa alle iniziative di innovazione metodologico-didattica. Il percorso è così passato dalla fase della “curvatura biomedica” a quella della “sperimentazione nazionale”, riconosciuta dal D.M. n. 180 del 5 settembre 2024, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Nel corso del triennio gli studenti hanno approfondito lo studio dei principali apparati e sistemi del corpo umano attraverso un percorso articolato in lezioni teoriche, attività laboratoriali e verifiche periodiche. I nuclei tematici affrontati hanno riguardato l’apparato tegumentario, muscolo-scheletrico e cardiovascolare, il sistema linfatico e sanguigno, l’apparato respiratorio e digerente, il sistema immunitario ed escretore, fino allo studio dell’apparato riproduttore, del sistema endocrino, nervoso e degli organi di senso.

Particolarmente significativa è stata l’esperienza sul campo svolta durante l’anno scolastico 2025/2026, che ha consentito agli studenti di entrare in contatto diretto con importanti realtà sanitarie del territorio.

Il 28 gennaio 2026 gli studenti hanno visitato la Struttura Operativa Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, guidati dalla dott.ssa G. Nesci. L’incontro ha permesso di conoscere l’organizzazione del reparto, l’approccio multidisciplinare alla cura del paziente e l’importanza della presa in carico delle persone affette da patologie complesse.

Il 23 aprile 2026 i partecipanti hanno visitato l’Unità Operativa Complessa di Pediatria, diretta dalla dott.ssa Mimma Caloiero. L’esperienza ha evidenziato l’attenzione riservata all’umanizzazione delle cure, all’accoglienza dei piccoli pazienti e al supporto delle loro famiglie.