Trasporti nella Locride, Minasi sostiene il progetto ‘Gelsomini Link’: “Servono interventi immediati contro l’isolamento”

La senatrice della Lega Tilde Minasi ha espresso pieno sostegno alle istanze avanzate dai sindaci della Locride attraverso il documento programmatico “Gelsomini Link”, recentemente adottato dalla Giunta comunale di Roccella Ionica con l’obiettivo di migliorare i collegamenti ferroviari e superare le difficoltà di mobilità che interessano il versante jonico della provincia di Reggio Calabria.

L’esponente parlamentare ha annunciato l’intenzione di impegnarsi personalmente affinché le proposte contenute nel piano possano trovare concreta attuazione, coinvolgendo sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia la Regione Calabria. “La mobilità non è un privilegio ma un diritto fondamentale che deve garantire pari opportunità a tutti i cittadini e guidare lo sviluppo economico, sociale e turistico del nostro territorio”, ha dichiarato Minasi, evidenziando come la Locride, con oltre 80 mila residenti, continui a soffrire una condizione di marginalità rispetto ai principali collegamenti ferroviari nazionali.

Secondo la senatrice, il documento elaborato dagli amministratori locali mette in luce una criticità che non dipenderebbe dalla mancanza di infrastrutture, bensì dall’organizzazione dei servizi. “Questo testo dimostra in modo inoppugnabile che il problema non risiede in carenze infrastrutturali insuperabili, dato che le linee esistono e i treni circolano, ma esclusivamente nell’assenza di servizi adeguatamente programmati”, ha affermato.

Minasi ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà quotidiane dei viaggiatori diretti verso il Centro e il Nord Italia. “Oggi, dalla stazione hub di Rosarno partono ogni giorno 14 treni verso il Centro/Nord, ma a causa di orari dei bus non coordinati se ne riescono a intercettare soltanto 3, costringendo i viaggiatori ad attese estenuanti fino a 3 ore o lasciando chi rientra di notte completamente a piedi. È una situazione drammatica che penalizza cittadini, lavoratori e turisti e che non si può trascurare oltre”.

Tra le soluzioni individuate dal progetto “Gelsomini Link” vi è il cosiddetto “Gelsomini Shuttle”, un piano di rimodulazione del trasporto su gomma tra Locri e Rosarno che prevede poche corse aggiuntive ma una migliore integrazione con gli orari ferroviari. L’obiettivo è ridurre sensibilmente i tempi di attesa e garantire la coincidenza con tutti i collegamenti disponibili. Su questo punto, la parlamentare ha annunciato che si farà promotrice di una richiesta alla Regione Calabria per accelerare la revisione del contratto relativo al trasporto pubblico locale.

Il secondo intervento proposto riguarda invece l’istituzione di un collegamento ferroviario diretto tra Locri e Roma Termini attraverso un Intercity Jonico, che consentirebbe di raggiungere la Capitale in meno di otto ore senza cambi intermedi. Per favorire questa soluzione, Minasi ha reso noto che aprirà un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Rete Ferroviaria Italiana.

“Non stiamo parlando di fantascienza ferroviaria o di dover attendere investimenti miliardari e anni di cantieri”, ha concluso la senatrice. “Queste soluzioni sono tecnicamente pronte e realizzabili subito attraverso scelte di programmazione intelligente e volontà politica. Lavorerò fin da subito per costruire un fronte istituzionale unitario e dare finalmente alla Locride la connessione dignitosa che le spetta di diritto”.