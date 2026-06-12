“Meglio è una piccola verità, che una grande bugia” - Fryderyk Chopin
HomeCalabriaPonte sullo Stretto, Potere al Popolo Calabria: "La corruzione arriva prima dei...
CalabriaItaliaReggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Potere al Popolo Calabria: “La corruzione arriva prima dei cantieri”

“Non è ancora stato posato un solo pilone. Non è stato scavato un solo metro di cantiere. Eppure sul Ponte sullo Stretto si parla già di corruzione, favori e tentativi di condizionare gli organismi di controllo.

Le notizie emerse dall’inchiesta della Procura di Roma, che dovrà naturalmente accertare ogni responsabilità, riguardano presunti tentativi di influenzare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto del Ponte. Secondo gli inquirenti, attorno all’iter dell’opera si sarebbe mosso un sistema di relazioni e promesse finalizzato a ottenere un esito favorevole nei controlli istituzionali.

Il fatto che un’inchiesta per corruzione sfiori già il progetto prima ancora dell’apertura dei cantieri è di per sé un segnale allarmante e racconta un fatto politico incontestabile: attorno al Ponte continua a muoversi quel sistema di interessi, relazioni e affari che da sempre accompagna le grandi opere calate dall’alto.

Non siamo sorpresi.

Da tempo denunciamo che il Ponte sullo Stretto non nasce per risolvere i problemi della Calabria e della Sicilia. Nasce per alimentare un gigantesco flusso di denaro pubblico verso consulenze, appalti, subappalti e profitti privati.

Salvini continua a vendere il Ponte come la soluzione a tutti i problemi del Sud. Ma mentre il governo investe miliardi in questa ennesima cattedrale nel deserto, i calabresi continuano a fare i conti con una sanità pubblica al collasso, trasporti ferroviari indegni di un paese moderno, scuole abbandonate e territori devastati dal dissesto idrogeologico.

La domanda è semplice: perché si trovano miliardi per il Ponte e non si trovano risorse per garantire il diritto alla salute, alla mobilità, all’istruzione e al lavoro?

La risposta è altrettanto semplice: le opere pubbliche, ormai, di pubblico hanno soltanto i finanziamenti. I benefici finiscono nelle mani di grandi gruppi economici, mentre alle popolazioni restano gli espropri, il consumo di suolo, la devastazione ambientale e il peso dei debiti.

L’inchiesta di queste ore rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme attorno a un’opera che viene presentata come inevitabile e salvifica, mentre continuano a crescere dubbi, contestazioni e interrogativi sulla gestione dell’intero progetto.

Per questo ribadiamo il nostro NO al Ponte sullo Stretto.

Vogliamo investimenti nelle ferrovie, nella sanità pubblica, nella messa in sicurezza del territorio, nelle scuole e nella creazione di lavoro stabile e utile socialmente.

Vogliamo che siano le comunità a decidere del proprio futuro, non i comitati d’affari che da decenni si contendono una delle più grandi mangiatoie della storia repubblicana.

Per questo saremo presenti anche a Messina l’8 agosto, alla grande manifestazione contro il Ponte sullo Stretto promossa dai movimenti e dalle realtà territoriali che da anni si oppongono a questo progetto. Un appuntamento di lotta per ribadire che le priorità del Sud sono altre: sanità, scuola, lavoro, tutela dell’ambiente e messa in sicurezza del territorio”.

Così in una nota Potere al Popolo Calabria.

Articolo PrecedenteTrasporti nella Locride, Minasi sostiene il progetto ‘Gelsomini Link’: “Servono interventi immediati contro l’isolamento”
Articolo SuccessivoVecchio Amaro del Capo torna in sella con il Giro Next Gen 2026
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Plastic Free torna a Melito di Porto Salvo

Snodi formativi per l’intelligenza artificiale: il Piria di Rosarno e l’Einaudi Alvaro nella rete nazionale

San Gregorio d’Ippona: l’amministrazione Farfaglia replica all’esposto presentato dalla minoranza consiliare

Vecchio Amaro del Capo torna in sella con il Giro Next Gen 2026

Inquinamento marino Vibo Valentia, riunione in Prefettura per il coordinamento delle attività di monitoraggio e tutela dell’ecosistema costiero

Trasporti nella Locride, Minasi sostiene il progetto ‘Gelsomini Link’: “Servono interventi immediati contro l’isolamento”

Catanzaro, acqua: disagi quartieri sud

Vaccarizzo Albanese, aspettando la 43esima rassegna del costume arbëreshe: esperienze per i più piccoli tra musica e colori

Successo ed emozioni al plesso della scuola primaria di Pianopoli: i 120 alunni dell’istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” incantano con lo spettacolo “Ridateci le nostre fiabe”

La grande musica sposa la storia: a Capo Colonna si celebra il solstizio d’estate per la Festa della Musica 2026

Zumpano: Premio Castello Svevo “Giuseppe Spizzirri Marzo” conferito allo scrittore Carmine Abate

Schianto sulla strada per l’A2: muore motociclista di 48 anni, ferita una donna

Il Peperoncino di Calabria entra nel Registro delle Indicazioni Geografiche dell’Unione Europea, Princi: “Un riconoscimento che rafforza identità, qualità e orgoglio della nostra terra”

Martino (coordinatore regionale Democraticamente Uniti per la Calabria): “Con sottoscrizione accordo Depurazione si entra in fase operativa di intervento strategico”

Reggina targata Lotito, pronto un budget top per vincere la D: oltre 3 milioni

rasporti, Minasi (Lega): “Accolgo con favore la proposta ‘Gelsomini Link’. Massimo impegno pubblico con Ministero e Regione per rompere l’isolamento della Locride”

Lamezia Terme guida la nuova strategia di sviluppo del Golfo: al via l’ITI con cinque Comuni

Commissione antimafia Calabria, Iiriti: “Caporalato spesso legato alla ’ndrangheta”

Sanità, Falcomatà: “Guardie mediche chiuse e presìdi territoriali al collasso. La Regione continua a inseguire l’emergenza mentre viene negato il diritto alla salute”

Catanzaro, raccolta differenziata: novità nel conferimento per indumenti usati e oli vegetali esausti nelle aree mercatali

Sanità, PD Calabria: “Case della Comunità a rischio scatole vuote, è propaganda sui fondi PNRR”

Giovani poeti crescono, il Premio ‘Annunziato Presta ‘ accende la voce della cultura

Campana: “A Fagnano Castello fermate le motoseghe sulla faggeta della Catena Costiera”

Dall’ergastolo alla laurea: la storia di redenzione raccontata in “Fuga dall’inferno”

La “ndrangata” del 1934: la sentenza che anticipò di decenni il riconoscimento della ’ndrangheta

Rottamazione, come richiedere il prospetto debitorio a Soget

Migranti in agricoltura, Bruno: “Dopo la tragedia di Amendolara serve un’indagine della Commissione antimafia”

Cosenza, tutto pronto per il Radio Live “Il cielo è sempre più blu” dedicato a Rino Gaetano

Cosenza, MUSA Fest 2026: ai BoCs Art due giornate dedicate a sport, arte, creatività e socialità

Università e Città, il Consiglio degli Studenti scrive al Sindaco: “Subito un piano per la sicurezza e la viabilità della Cittadella

Città metropolitana, CISL FP: “Passi avanti sulla retribuzione, ma servono risposte su buoni pasto e progressioni”

Giro Next Gen, lunedì la tappa Tropea-Crotone: modifiche alla viabilità nel Catanzarese

Cosenza, via libera al progetto da 2 milioni per la messa in sicurezza di Colle Mussano

​L’ASP di Catanzaro premiata al FORUM PA 2026: Riconoscimento nazionale per i progetti di Intelligenza Artificiale “ARGOA” e “SARIA”

UniRC, grande successo per la 14ª edizione del Professional Day numeri record per l’incontro tra giovani e imprese

Crotone, convocato il primo Consiglio comunale: il 18 giugno l’insediamento della nuova Assemblea

Legambiente nazionale arriva in Calabria per la seconda edizione del Forum Energia

Erasmus+, studenti del “R. Piria” di Rosarno in Polonia per il progetto ACCESS4ALL

Acquappesa, riaperto il tratto della SS18 chiuso dopo il ciclone Ulrike

ANAAO/ASSOMED: “Bene la nomina di Maddalena Berardi alla Direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria”

“Emozioni in Viaggio”, arte e memoria all’IC Radice Alighieri nel ricordo del prof. Enzo Amodeo

Governo, il sottosegretario Sbarra risponde a Montecitorio a interpellanze su ZES Unica, Difesa e Affari Esteri

Tropea ospita l’anteprima nazionale di Terra Madre: tre giorni dedicati a biodiversità, qualità e identità

Nuova sede per la farmacia territoriale di Soverato: trasferimento in via Amirante e servizi più efficienti

Villa San Giovanni, De Marco: “Scarso interesse periferie è costante nella fallimentare gestione Caminiti”

Idonei ai concorsi regionali, il Comitato guarda con fiducia al Consiglio: “Valorizzare le graduatorie e ridurre gli sprechi”

UILP Crotone, De Biase (UILP Calabria): “Elezione di Enrico Pedace rappresenta garanzia di impegno e serietà”

Due imprese calabresi tra le eccellenze del Made in Italy: premiate a Mantova Menniti & Mercuri e Fabbridea

Professional Day 2026, edizione da record: quasi 3.000 colloqui in due giorni

Luisa Caronte eletta all’unanimità presidente Distretto del Territorio Rurale Vibonese

Finale, Gara 2: Pirossigeno con gli stessi dodici delle ultime gare

Prima seduta consiliare: avviata la nuova consiliatura di Castrolibero

Provincia di Vibo Valentia, concluso il percorso formativo PerForma PA: focus su innovazione, competenze e intelligenza artificiale

Sila-mare e nuova SS106: Crosia al centro di un collegamento strategico

Oggi la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare in sosta a Reggio Calabria

Lavoro, turismo e inclusione: il 15 giugno a Soverato si presenta la seconda edizione di “Lavorando Includendo”

Identità digitale nei casinò online come Casea Casino e altri siti

Automobilismo: il 20 e 21 giugno torna la Grande Classica dell’Aspromonte

Grande successo per “CorriAmoCatona”: sport, inclusione e solidarietà sul lungomare di Catona

Memorial Paolo Marino 2026, sport e solidarietà sul Lungomare di Cannitello

Dall’economia di Tridico alla geopolitica di Carnelos: Cerisano diventa capitale della formazione politica

La Marathon degli Aragonesi porta Saracena nel circuito dei parchi

Reggio: la comunità dei gesuiti presenta l’enciclica di Papa Leone, “Magnifica Humanitas”

Petilia Policastro. Camellino, investimento da 300 mila euro: completata la nuova rete idrica, al via il rifacimento delle strade

Il 14 e 15 giugno Gerace accoglierà Beppe Convertini, Alma Manera e Fabio Mollo

Ascanio Celestini aprirà il Festival del Pensiero Cristallino 2026

Diritti civili: Catanzaro alla “Leaders for Change 2026”. Palaia: “Un riconoscimento al lavoro che abbiamo portato avanti negli anni”

Poste Italiane: dalle colonnine al fotovoltaico, tutti gli interventi interventi “green” in provincia di Reggio Calabria

Occhi aperti sulla corruzione. Una visita oculistica in piazza per leggere con lenti diverse i diversi fenomeni corruttivi. Flashmob di Libera a Vibo Valentia

Domani a Reggio Calabria la presentazione del libro “Volevo solo cantare. La storia di Emilio Errigo. L’ascesa di un giovane calabrese al cuore dello...

Contrasto allo streaming illegale e alla pirateria audiovisiva: scoperte tre centrali di smistamento IPTV a Crotone. Denunciate quattro persone

Caulonia incontra il WWF: verso una gestione della spiaggia a basso impatto ambientale

Gli studenti dell’IPSIA di Filadelfia protagonisti del secondo modulo STEM4FUTURE

Reggina, contatto positivo nel pomeriggio. Fumata bianca entro domenica

Ricerca spaziale, l’ESA sceglie Plasma Observatory: il plauso del sindaco Franz Caruso all’Unical e al professor Valentini

Goletta Verde sarà a Reggio Calabria dal 10 al 13 luglio

Sotto il cielo degli antichi: archeologia e musica dialogano al Parco dei Tauriani

Temporanea sospensione servizio di guardia medica a Vaccarizzo Albanese: le date fino al 10 luglio

Decreto ristori alle aziende agricole per il maltempo di gennaio-febbraio, Iacobini (Sindaco di Cassano All’Ionio): “Importante riconoscimento per il territorio. Grazie alla Regione e...

Invalsi, all’IIS Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano sperimentazione per sensibilizzare gli studenti

Riconteggio voti a Reggio Calabria: Rocco Lascala scalza Nino Zimbalatti in Forza Italia

L’Associazione Scholé ha rinnovato le cariche sociali: Angelo Nizza confermato presidente, new entry Federico Scali

Fabio Macagnino: tra pochi giorni “BIOMA” disponibile su tutte le piattaforme digitali

Giro d’Italia Next Gen 2026 – Convocato in Prefettura il Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica

Verso la 21esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë

Discutiamone a scuola, Straface: “Al via monitoraggio regionale. 10mila accessi agli sportelli confermano l’efficacia dello psicologo in classe”

Aree interne, Cia Calabria: “L’incontro con il ministro Fitto apre una strada cruciale. L’agricoltura multifunzionale è l’unico argine allo spopolamento dei nostri borghi”

“Giochiamo per un Sorriso” taglia il traguardo della dodicesima edizione: il 13 e 14 giugno Reggio Calabria Capitale dello sport, della solidarietà e della...

Ponte sullo Stretto, Barbagallo: “Stop all’opera, quei soldi servano per infrastrutture urgenti al Sud”

Forum PA 2026 ospita di nuovo l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: è tra i partner dell’Università di Roma Tor Vergata nel progetto FAMI...

Giro Next Gen 2026 in Calabria: tre tappe tra mare, borghi e parchi per promuovere il territorio

“Cosenza Vive”, presentato il nuovo programma per il commercio urbano. Il sindaco Caruso: “Una città che non aspetta, ma costruisce opportunità ogni giorno”

Crotone, sotto indagine i lavori post-alluvione: la Finanza acquisisce atti sugli appalti della Provincia

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Cosenza, autobus in fiamme nel piazzale delle autolinee: nessun ferito, si indaga sulle cause

“Segni di pietra, memorie d’archivio: Pietro Barbalonga grande maestro”: convegno conclusivo all’Archivio di Stato di Cosenza il 19 giugno

Lamezia, Gianturco: “Accordo sul canone concordato, un passo avanti per rafforzare le politiche abitative”

Rizzetta frena sul Napoli ma apre alla Reggina: “Operazione non fattibile, ma Reggio è un’ipotesi concreta”

Si chiude con successo la prima edizione della “Settimana dei Murales Arbëreshë – Java e Muraleve Arbëreshe”

Assunti a tempo indeterminato nove assistenti sociali per l’Ambito territoriale sociale di Vibo Valentia. L’assessore Scrugli: “Risultato storico che dà stabilità all’Ufficio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook