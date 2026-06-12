Idonei ai concorsi regionali, il Comitato guarda con fiducia al Consiglio: “Valorizzare le graduatorie e ridurre gli sprechi”

Clima di cauto ottimismo tra i componenti del Gruppo Idonei Concorsi – Regione Calabria dopo il confronto avvenuto in Consiglio regionale sulla proposta normativa dedicata alla valorizzazione degli idonei nelle graduatorie pubbliche. Il comitato ha accolto positivamente l’orientamento espresso dalla maggioranza, che ha scelto di approfondire il testo attraverso il coinvolgimento degli uffici legali competenti.

“Recepiamo con grande ottimismo l’esito della seduta del Consiglio regionale. Prendiamo atto di come la maggioranza abbia accolto di buon grado la ratio della proposta di legge a tutela degli idonei, riservandosi opportunamente di acquisire il parere del settore legale per i necessari approfondimenti tecnici”.

Nel documento diffuso dal gruppo viene inoltre sottolineato il ruolo svolto dalle forze politiche che hanno sostenuto l’iniziativa, ritenuta uno strumento utile per valorizzare professionalità già selezionate attraverso procedure concorsuali pubbliche.

“In questo contesto desideriamo esprimere un vivo ringraziamento alle forze politiche proponenti (e in particolare all’on. Loizzo) nonché a quelle di Fratelli d’Italia e Forza Italia, le quali hanno dimostrato di aver compreso e colto perfettamente l’intento autentico del nostro comitato: creare un consesso istituzionale virtuoso affinché il prezioso capitale umano, già ampiamente formato, selezionato e valutato, non vada in alcun modo disperso”.

Secondo il Gruppo Idonei, la priorità resta quella di favorire l’utilizzo delle graduatorie esistenti da parte degli enti pubblici calabresi, evitando la proliferazione di nuove selezioni per profili professionali già disponibili.

“Il nostro obiettivo primario è fare in modo che questo bacino di professionalità venga utilizzato attivamente e proficuamente in ogni amministrazione o ente locale del territorio calabro. Riteniamo infatti inaccettabile la logica che porta a sprecare tempo, talento e risorse pubbliche per l’indizione di nuovi bandi, i cosiddetti ‘concorsi fotocopia’, quando vi sono professionalità immediatamente disponibili”.

Il comitato interviene anche sulle osservazioni che saranno esaminate dagli uffici legali regionali, precisando che la proposta non punta a limitare l’autonomia decisionale delle amministrazioni, ma a promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche.

“In merito ai rilievi che saranno oggetto di valutazione da parte del settore legale ci preme sottolineare e chiarire con fermezza un aspetto cruciale. La proposta di legge non intende in alcun modo imporre vincoli normativi rigidi che ledano l’autonomia o la discrezionalità amministrativa degli enti. Al contrario, lo spirito della norma è quello di esortare le amministrazioni a una gestione che sia realmente razionale, economica ed efficiente delle risorse pubbliche”.

Il documento richiama inoltre i principi di efficienza amministrativa previsti dall’ordinamento, indicando nello scorrimento delle graduatorie una scelta coerente con il buon andamento della pubblica amministrazione.

“Scegliere di scorrere le graduatorie vigenti prima di indire nuove procedure non è un mero obbligo formale, ma la naturale applicazione dei principi costituzionali di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione”.

In conclusione, il Gruppo Idonei Concorsi ribadisce la disponibilità a proseguire il confronto con istituzioni e parti sociali per arrivare a una soluzione condivisa.

“Il Gruppo Idonei Concorsi rinnova la propria disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo con la giunta regionale, con il Consiglio e con le organizzazioni sindacali, affinché questo percorso legislativo possa concludersi positivamente, traducendo le dichiarazioni sulla ‘tutela del capitale umano’ in azioni concrete. Ribadiamo: non chiediamo privilegi, ma semplicemente che il merito già dimostrato venga riconosciuto, garantendo maggiore efficienza, trasparenza e un reale contenimento dei costi per le casse pubbliche”.