Il Soroptimist di Lamezia Terme e Consob lanciano il progetto “Educare a… contare”. Progetto di educazione finanziaria per tutti gli ordini di scuola

Si chiama “Educare a… contare” ed il progetto di educazione finanziaria destinato ai docenti e realizzato dal Soroptimist Club Lamezia Terme e da Consob (Commissione nazionale per l’economia e la borsa), nell’ambito del progetto nazionale promosso dal Soroptimist International d’Italia. Si tratta di un’iniziativa di alto valore sociale realizzata in sinergia con la Consob per promuovere l’alfabetizzazione economica come strumento imprescindibile di emancipazione e cittadinanza attiva, intervenendo direttamente nelle scuole.

In particolare, hanno aderito al progetto il Polo Tecnologico “Rambaldi De Fazio” guidato dalla dirigente scolastica Simona Blandino, l’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” guidato dalla dirigente Antonella Mongiardo, l’Istituto comprensivo “Giuseppe Guzzo” di Tirolo guidato dalla dirigente Maria Rosaria Maiorano, l’Istituto comprensivo di San Costantino Calabro-Mileto (Vibo) guidato dalla dirigente scolastica Luisa Vitale. Sono oltre cinquanta i docenti che si sono già iscritti al percorso formativo.

Il percorso, strutturato per integrarsi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Ptof) per il prossimo anno scolastico, è diviso in tre fasi: un primo incontro informativo con i dirigenti scolastici e i docenti per illustrare il progetto; una seconda fase formativa che si terrà tra ottobre e novembre 2026 nel corso della quale i docenti iscritti parteciperanno ai corsi di alta formazione online tenuti direttamente dagli esperti Consob con rilascio di attestato finale. La terza fase operativa, prevista da gennaio a maggio 2027, con i docenti formati trasferiranno le competenze acquisite agli studenti attraverso lezioni mirate in aula.

Il primo incontro informativo si è svolto nei giorni scorsi online e, dopo i saluti della presidente del club di Lamezia Terme Luigina Pileggi, ha registrato la presenza di Paola Soccorso, responsabile Ufficio Educazione finanziaria Consob, che ha illustrato le finalità del progetto rivolto al mondo della scuola. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i modelli didattici differenziati per ogni ordine e grado: percorsi di 12 ore per la scuola secondaria di secondo grado, moduli adattati per la secondaria di primo grado e unità didattiche specifiche per la primaria, corredate dai racconti illustrati “Sofia impara a risparmiare” e “Sofia va in Borsa”, che introducono i più piccoli ai concetti di risparmio, scelta, pianificazione e funzionamento dei mercati.

“Si tratta in particolare di un percorso formativo basato sul modello “formazione dei formatori” – ha spiegato la presidente Pileggi – l’obiettivo è fornire ai docenti gli strumenti strutturati e autorevoli per portare l’educazione finanziaria nelle classi, integrandosi perfettamente con i percorsi di Educazione civica introdotti nelle scuole”.

“L’autonomia economica – ha aggiunto la presidente – intesa non solo come capacità di produrre un proprio reddito ma come abilità nella gestione consapevole delle proprie risorse e nell’utilizzo corretto degli strumenti finanziari, rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la libertà e l’autonomia decisionale delle donne. Come Soroptimist Club Lamezia Terme ringraziamo i dirigenti e i docenti per l’adesione entusiasta a questo progetto, la cui referente per il club è la socia Teresa Bevilacqua, che mira a riflettere sull’importanza dell’indipendenza economica come elemento chiave della libertà di scelta, consapevoli della centralità dell’educazione finanziaria come leva capace di abbattere le disparità e costruire una comunità più resiliente”.