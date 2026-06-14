Imprenditori e vertici dell’Agenzia regionale Arsai a confronto per il futuro delle aree industriali

Un incontro dal taglio pragmatico e costruttivo quello che si è svolto nella sede di Confindustria a Cosenza tra una rappresentanza di imprenditori insediati nelle aree industriali della provincia bruzia ed i vertici di Arsai, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e l’attrazione degli investimenti produttivi.

Al centro del confronto l’identificazione e la condivisione degli interventi programmati, il sostegno all’interlocuzione avviata tra le parti nei diversi territori per una migliore utilizzazione delle risorse previste che ammontano a circa 45 milioni di euro ma, secondo quanto emerso nel corso dell’incontro, sono destinate a raddoppiare, per rispondere all’esigenza di riqualificare ed efficientare le aree industriali dell’intera regione.

Dopo l’indirizzo di saluto del presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, i lavori sono stati introdotti dal presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, cui hanno fatto seguito l’intervento del presidente Arsai Sergio Abramo e la relazione tecnica del dirigente dell’agenzia regionale, Pasquale Filella. Presente anche il consigliere regionale Pierluigi Caputo.

“Le ataviche difficoltà delle aree industriali, che affondano le radici nella storia di questo settore nella regione Calabria, sono a tutti note – ha affermato Perciaccante -. L’auspicio che esprimiamo è che questa sia davvero la volta buona, anche sulla base dei positivi presupposti di una significativa dotazione finanziaria e di una visione chiara”.

“Abbiamo chiesto al presidente Abramo, grazie anche alla sua lunga esperienza imprenditoriale – ha dichiarato il numero uno di Unindustria Calabria Aldo Ferrara – di mettere in campo interventi di sostegno all’attività delle imprese, non solo attraverso un piano straordinario di riqualificazione ma anche e soprattutto mediante una sana ed efficiente gestione ordinaria. Le aree industriali sono un asset strategico del sistema Calabria”.

Gli interventi presentati riguardano la viabilità, le reti digitali, l’illuminazione e la sicurezza e la sostenibilità ambientale. Le azioni previste sono di riqualificazione parziale, riqualificazione integrale e nuova realizzazione. Entro il prossimo mese di settembre dovrebbero andare a bando tutte le risorse pari a 45 milioni di euro a valere sui fondi FSC 2021/27, suddivise in tre lotti. Il lotto destinato alla provincia di Cosenza cuba circa 14,5 milioni di euro e rappresenta da solo circa il 30% del totale. Su base regionale, a queste risorse dovrebbero aggiungersi 19 milioni del POC Sicurezza e 27 milioni di fondi ZES.

Il presidente di Arsai, Sergio Abramo, ha espresso la propria gratitudine al sistema Unindustria Calabria “e in particolare al presidente Ferrara per la costante azione di stimolo costruttivo e di collaborazione con l’agenzia. Condividere la visione di fondo, gli strumenti e gli obiettivi assieme al mondo imprenditoriale è un modello operativo che riteniamo possa garantire risultati più efficienti. Vogliamo attrarre investimenti, aumentare i livelli della produzione e in questo modo contribuire a generare sviluppo economico e sociale a favore dei giovani calabresi”.