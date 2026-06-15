“La Tempesta silenziosa” di Alessandro Baricco approda a Cosenza

Anche Cosenza aderisce a “La Tempesta Silenziosa”, il progetto ideato da Alessandro Baricco per il Comune di Roma che sta coinvolgendo città, associazioni, scuole e comunità di lettori in tutta Italia, in una straordinaria esperienza di lettura collettiva. L’iniziativa arriva a Cosenza, grazie al Settore Cultura del Comune, su impulso della delegata del Sindaco, Franz Caruso, alla Cultura, Antonietta Cozza. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Erranze Letterarie, è fissato per mercoledì 17 giugno alle ore 20,24, all’Anfiteatro “Vincenzo Ziccarelli” di Piazza Amendola, dove cittadini, associazioni, scuole, biblioteche, librerie, gruppi di lettura e semplici appassionati si ritroveranno per leggere insieme “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij, uno dei racconti più amati della letteratura mondiale. L’idea alla base del progetto è tanto semplice quanto rivoluzionaria: riunire persone che leggono contemporaneamente lo stesso libro, trasformando un gesto individuale in un’esperienza collettiva capace di generare partecipazione, riflessione e senso di comunità. In un tempo segnato dalla velocità, dalla frammentazione dei linguaggi e dalla continua sovrapposizione di stimoli, la lettura condivisa diventa un’occasione per rallentare, ascoltare e riconoscersi parte di una comunità culturale che sceglie di abitare il tempo della riflessione e della conoscenza. Per rendere ancora più suggestiva l’iniziativa, ogni partecipante è invitato a portare una candela che verrà accesa durante la lettura, trasformando l’anfiteatro in una costellazione di luci e parole. “Abbiamo accolto con entusiasmo – sottolinea il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso – l’opportunità di portare nella nostra città un progetto culturale di straordinario valore simbolico e civile come “La Tempesta Silenziosa”. In un momento storico in cui prevalgono spesso il rumore, la superficialità e l’individualismo, ritrovarsi insieme per leggere- aggiunge Franz Caruso – rappresenta un gesto di grande significato. Significa scegliere la cultura come spazio di incontro, di dialogo e di crescita collettiva. Cosenza ha costruito negli anni una forte identità culturale e questa iniziativa si inserisce perfettamente nel percorso che stiamo portando avanti per fare della cultura uno strumento di partecipazione e coesione sociale”. Il Sindaco Franz Caruso ha invitato tutte le associazioni e tutti i cittadini a prendere parte a questo momento che sarà certamente emozionante e capace di lasciare un segno nella vita culturale della comunità cosentina. Le adesioni per partecipare all’iniziativa possono essere inviate all’indirizzo mail della delegata alla Cultura: antonietta.cozza@comune.cosenza.it. L’obiettivo è costruire una partecipazione ampia e diffusa, capace di coinvolgere l’intero tessuto culturale e sociale della città. Il 17 giugno, al tramonto, Cosenza accenderà le sue luci e aprirà le sue pagine per dare vita a una delle esperienze di lettura collettiva più significative degli ultimi anni.