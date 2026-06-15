Spopolamento, quattro aree del Sud scelte per il progetto di rigenerazione territoriale

Quattro territori del Mezzogiorno sono stati individuati per prendere parte a “Fare comunità insieme”, l’iniziativa promossa da Fondazione con il Sud e UniCredit che punta a sostenere la rinascita delle aree più fragili attraverso progetti di sviluppo locale e azioni mirate a contrastare il declino demografico.

La selezione è avvenuta nell’ambito del bando “Riabitare il Sud”, che ha raccolto 57 candidature provenienti da diverse regioni meridionali. Tra queste sono state scelte quattro proposte considerate particolarmente significative per la capacità di promuovere percorsi di rigenerazione sociale ed economica.

In Sicilia è stata premiata l’area delle Alte Madonie, che coinvolge i comuni di Petralia Soprana, Gangi, Polizzi Generosa, Petralia Sottana, Blufi, Geraci Siculo e Castellana Sicula, tutti nel Palermitano. In Calabria il progetto interesserà una parte della Locride, comprendente i comuni di Camini, Stignano e Caulonia, nel Reggino. In Campania è stata selezionata un’area del Cilento che include Ceraso, Ascea, Novi Velia e San Mauro La Bruca, mentre nel Beneventano sarà coinvolto il territorio del Sannio con i comuni di Baselice, Foiano di Val Fortore, Molinara, San Marco dei Cavoti, Pesco Sannita, Pietrelcina, Fragneto L’Abate, Campolattaro, Morcone e Sassinoro.

Grazie alla collaborazione con UniCredit, Fondazione con il Sud metterà inoltre a disposizione un percorso di accompagnamento specialistico destinato ai quattro enti del Terzo Settore chiamati a elaborare i progetti esecutivi.

“Per affrontare sfide complesse come lo spopolamento e le sue cause – ha dichiarato il direttore generale di Fondazione con il Sud, Marco Imperiale – è necessario costruire alleanze solide, capaci di mettere a sistema competenze, risorse e visioni. La collaborazione con UniCredit va in questa direzione e rafforza un percorso che punta a valorizzare il protagonismo delle comunità locali, accompagnandole nella definizione di interventi concreti e sostenibili. Crediamo che i risultati più significativi nascano proprio dalla capacità di lavorare insieme, creando le condizioni affinché le idee possano trasformarsi in opportunità di sviluppo durature e generare un impatto reale sulla qualità della vita delle persone e sul futuro dei territori del Sud”.

Sulla stessa linea anche Annalisa Areni, Head of Clients Strategies di UniCredit: “UniCredit è al fianco dei territori, soprattutto dove le fragilità sono più profonde, sostenendo chi con spirito di iniziativa intende realizzare interventi di sviluppo delle comunità locali. Crediamo che il futuro del nostro Paese passi dalla capacità di fare rete tra istituzioni, Terzo Settore e cittadini, trasformando idee e strategie in progetti concreti, capaci di valorizzare il capitale umano e generare nuove opportunità di lavoro”.