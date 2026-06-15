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Sport, il Majorana di Corigliano-Rossano protagonista ai giochi della gioventù e della pace: sfide tra plessi per una scuola che fa squadra

Lo sport non come parentesi ricreativa bensì come linguaggio educativo sempre contemporaneo che insegna rispetto, disciplina, collaborazione, appartenenza e capacità di stare dentro una competizione senza perdere il senso della comunità. È dentro questa visione che l’IIS Majorana continua a valorizzare le attività sportive come parte integrante del percorso formativo, coinvolgendo studenti, docenti e plessi che durante l’anno scolastico si sono ritrovati protagonisti di kermesse agonistiche che hanno restituito importanti risultati e momenti condivisi.

 

TRIANGOLARE TRA INDUSTRIALE, AGRARIO E ALBERGHIERO

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 l’Istituto guidato dal Dirigente scolastico Saverio Madera ha partecipato, ancora una volta, ai nuovi Giochi della Gioventù. La fase d’Istituto ha visto le classi confrontarsi in diverse discipline: calcio a 5, pallavolo maschile e femminile e tennis da tavolo. Le finali, svoltesi a fine maggio, hanno riunito i tre plessi in un triangolare che ha premiato gli studenti dell’Industriale.

 

CALCIO A 5, PALLAVOLO E TENNIS DA TAVOLO: LA PALESTRA DELLE REGOLE

Le attività hanno permesso agli studenti di vivere la competizione come esperienza di crescita, misurandosi con regole, tempi, ruoli e responsabilità. Ogni disciplina ha rappresentato un’occasione per rafforzare spirito di squadra, concentrazione e rispetto dell’avversario, riportando al centro il valore più autentico dello sport scolastico: educare attraverso il movimento e la relazione.

 

GIORNATA DELLO SPORT CON IL POLO LICEALE DI ROSSANO

A conclusione dell’anno scolastico, il Majorana ha realizzato anche la Giornata dello Sport in collaborazione con il Polo Liceale di Rossano. Una rappresentanza degli studenti del triennio ha sfidato i coetanei del Liceo in una giornata di confronto sportivo e condivisione. Anche i docenti del Majorana sono scesi in campo, misurandosi con i colleghi del Polo Liceale in un clima di partecipazione che ha restituito pienamente il senso educativo, aggregativo e comunitario dell’iniziativa.

 

GIOCHI DELLA PACE, RISULTATI IMPORTANTI PER IL MAJORANA

Nel corso dell’anno l’Istituto ha preso parte anche ai Giochi della Pace, tenutisi a Cariati. La manifestazione ha coinvolto 16 scuole nelle discipline della volley e del calcetto. Anche in questa occasione i risultati sono stati significativi: il Majorana ha conquistato il terzo posto nel calcio a 5 e il secondo posto nella pallavolo, confermando qualità, impegno e partecipazione attiva degli studenti.

 

DETERMINANTE IL RUOLO DEI DOCENTI DI SCIENZE MOTORIE

A coordinare il percorso sportivo dell’IIS Majorana è stato il docente referente di Scienze Motorie, Riccardo Avena, insieme ai colleghi Patrizia Montalto, Elisabetta Bossio, Luigi Cassano, Marco Veniace, Marco Greco e Maria Marano. Un lavoro di squadra che ha consentito di organizzare attività, competizioni e momenti conclusivi, garantendo agli studenti un’offerta sportiva strutturata e coerente con il percorso educativo dell’Istituto.

 

VERSO NUOVE DISCIPLINE, SI LAVORA AD AMPLIARE L’OFFERTA SPORTIVA

Il percorso avviato quest’anno rappresenta una base da rafforzare ulteriormente. Per il prossimo anno scolastico, l’Istituto punta ad ampliare l’offerta sportiva introducendo nuove discipline, tra cui il tennis, con l’obiettivo di rendere la pratica motoria sempre più inclusiva, varia e capace di intercettare interessi diversi. Una scelta che conferma l’attenzione del Majorana verso lo sport come strumento di benessere, educazione e crescita integrale degli studenti.

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