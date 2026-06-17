Che fine ha fatto l’orologio del Big Ben? A Palmi la scrittrice Barbara Cutrupi presenta il suo nuovo albo illustrato “Un giorno in più”

Cosa accade quando il tempo smette di essere soltanto una sequenza di ore e diventa un’occasione per cambiare la propria vita? È questa la domanda che attraversa “Un giorno in più”, il nuovo albo illustrato della scrittrice Barbara Cutrupi, illustrato da Caterina Luci, protagonista dell’incontro in programma sabato 20 giugno alle ore 18.00 presso il British Institutes di Palmi, in Piazza I Maggio 6.

L’appuntamento, dal titolo curioso “Che fine ha fatto l’orologio del Big Ben?”, sarà un viaggio tra letteratura, immaginazione e riflessione sul valore del tempo, accompagnando il pubblico alla scoperta di una storia che parla tanto ai bambini quanto agli adulti.

Originaria di Taurianova, dove vive e insegna, Barbara Cutrupi coltiva da anni la passione per la scrittura, trasformandola in un percorso editoriale costellato di riconoscimenti nazionali. Dopo la laurea in Lettere ha collaborato con centri specializzati nella conduzione di laboratori ludico-creativi e, dal 2015, ha ottenuto importanti risultati in numerosi concorsi letterari, tra cui “…per mangiarti meglio!”, legato a Expo Milano 2015, “Racconti nella Rete”, “Storie di Carta” e il concorso “Amici Gatti”, fino alla pubblicazione, nel 2022, del suo primo albo illustrato “La Leggenda di Scilla e Cariddi”. Con “Un giorno in più” prosegue un percorso narrativo in cui fantasia e riflessione si intrecciano per dare vita a storie capaci di lasciare un segno.

Il racconto conduce il lettore in un piccolo borgo senza nome, abitato da persone ricche di sogni ma incapaci di realizzarli, sempre convinte che il momento giusto arriverà domani. Sarà il 29 febbraio, il giorno che compare soltanto negli anni bisestili, a cambiare ogni cosa, lasciando sulla cima del monte una torre con un orologio che ricorda come il tempo più importante non sia soltanto quello scandito dalle lancette, ma quello custodito nel cuore.

Ad accompagnare le parole della scrittrice sono le tavole di Caterina Luci, nata a Molochio, architetta, docente e appassionata di disegno, pittura e grafica. Le sue illustrazioni danno forma all’universo poetico del racconto, trasformando il tempo in immagini suggestive che amplificano il messaggio dell’opera.

L’incontro sarà un’occasione per dialogare con le autrici, conoscere il percorso creativo che ha dato vita al volume e lasciarsi trasportare in una storia che invita a non rimandare i propri sogni, ricordando che ogni giorno può diventare quello giusto per riempire la propria vita di significato.

L’ingresso è libero.