Esplosione nella notte a Rizziconi: preso di mira il bancomat della Bcc, ingenti danni al centro abitato

Momenti di paura a Rizziconi, comune della Piana di Gioia Tauro, dove nella notte un ordigno è stato fatto detonare davanti allo sportello Atm della filiale della Banca di Credito Cooperativo. L’esplosione, provocata da ignoti, ha causato gravi danni alla sede dell’istituto bancario e ad alcuni edifici situati nelle immediate vicinanze.

Il forte boato ha allarmato i residenti della zona, che hanno segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, affiancati dagli specialisti del Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’attentato.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi. Gli investigatori stanno lavorando per individuare i responsabili e verificare se il colpo sia andato a segno. Al momento, infatti, non è stato ancora accertato se gli autori dell’azione siano riusciti a impossessarsi del denaro custodito nella cassaforte collegata al bancomat.