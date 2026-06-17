Poste Italiane: a Reggio Calabria i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis

Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini di Reggio Calabria. Anche questa settimana sono previste delle giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Gli incontri di domani, giovedì 18 giugno, saranno dedicati, alle ore 10 alla tematica “Il passaggio generazionale” e alle ore 16 alla tematica “Il corso della vita”. Nel corso dei due appuntamenti online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati” e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dedicata alle donne dal titolo “Generazione EF – Al femminile” che, attraverso le voci e i racconti delle due protagoniste, offre consigli pratici per gestire le proprie finanze con consapevolezza, bilanciando vita quotidiana e obiettivi economici.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.