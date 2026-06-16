Tumore al seno: il 21 giugno arriva a Vaccarizzo Albanese la Carovana della prevenzione

Nei piccoli centri dell’entroterra la mancanza o la distanza dai presidi ospedalieri rende più difficile l’accesso ai servizi utili a garantire la salute dei cittadini. Risulta quindi importante, da una parte, informare sull’importanza della prevenzione e, dall’altra, offrire l’opportunità di screening gratuiti in loco. L’obiettivo deve essere quello di consentire al maggior numero di persone di intercettare in tempo ed offrire una diagnosi precoce contro il tumore per avere concretamente la possibilità di sconfiggerlo.

VISITE E SCREENING DALLE 9 ALLE 15 IN PIAZZA SCURA

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo informando che domenica 21 giugno il Salotto Diffuso di Vakarici ospiterà la Carovana della prevenzione, il programma nazionale itinerante che promuove la salute femminile. Il Primo Cittadino e ringraziando l’Asp di Cosenza per aver indicato il borgo arbëresh come tappa dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e da Komen Italia con il supporto di Hertz.

SERVE PRENOTAZIONE TRAMITE MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Sarà possibile effettuare visite ed esami diagnostici per la prevenzione del tumore al seno. Rivolte alle donne con età compresa tra i 50 e i 69 anni compiuti, residenti nella provincia di Cosenza, le visite si svolgeranno in piazza Pasquale Scura dalle ore 9 alle ore 15. Per potersi prenotare è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale.