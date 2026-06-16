Ospedale della Sibaritide, Feneal UIL Calabria: “Opera strategica che avanza e che può cambiare il futuro del territorio”

La Feneal UIL Calabria esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori del nuovo Ospedale della Sibaritide, un’infrastruttura fondamentale per il diritto alla salute dei cittadini e per lo sviluppo economico e occupazionale dell’intera area ionica calabrese.

Dopo anni segnati da rallentamenti, vicende burocratiche, incendi e intimidazioni che hanno inevitabilmente inciso sui tempi di realizzazione, il cantiere sta oggi registrando importanti progressi che confermano la volontà di portare a compimento un’opera attesa da decenni.

«L’Ospedale della Sibaritide rappresenta una delle più importanti opere pubbliche in corso di realizzazione in Calabria. I risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti dimostrano che, nonostante le difficoltà del passato, il lavoro svolto dalle imprese e dalle maestranze sta consentendo di recuperare terreno e di guardare con fiducia al completamento dell’opera», dichiara il Segretario generale della Feneal UIL Calabria Giacomo Maccarone

Per il sindacato il nuovo presidio ospedaliero non rappresenta soltanto una risposta concreta ai bisogni sanitari di un vasto comprensorio, ma costituisce anche un volano di crescita e sviluppo per l’economia locale. Il cantiere ha infatti garantito e continua a garantire occupazione qualificata, coinvolgendo lavoratori, tecnici e imprese del territorio.

«Parliamo di un’infrastruttura che avrà un impatto significativo sulla qualità della vita delle comunità della Sibaritide -prosegue Maccarone – contribuendo a rafforzare l’offerta sanitaria e a ridurre i disagi che per troppo tempo hanno interessato cittadini e famiglie. Allo stesso tempo, il cantiere rappresenta un’importante occasione di lavoro e di crescita professionale per centinaia di addetti del settore edile.»

La Feneal UIL Calabria sottolinea come sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul rispetto del cronoprogramma, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla regolarità occupazionale, affinché il percorso verso la conclusione dell’opera possa proseguire senza ulteriori rallentamenti.

«Oggi più che mai è necessario fare squadra tra istituzioni, parti sociali e soggetti attuatori per garantire il completamento di un’opera strategica per la Calabria. L’Ospedale della Sibaritide non è soltanto un cantiere: è un investimento sul futuro del territorio, sulla salute dei cittadini e sulle opportunità di sviluppo delle nuove generazioni. La Feneal UIL Calabria -conclude Giacomo Maccarone – continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dei lavori, sostenendo tutte le iniziative utili a garantire il completamento dell’opera e la valorizzazione del lavoro delle maestranze impegnate quotidianamente nel cantiere. »