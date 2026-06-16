Loizzo rilancia il progetto della Città Unica: “Un’occasione persa per il futuro dell’area urbana”

La discussione sul progetto della Città unica torna nel dibattito politico cosentino. A riaprire il confronto è la deputata della Lega Simona Loizzo, che in una nota rivendica la validità di quella proposta e sottolinea come la fusione tra i Comuni dell’area urbana avrebbe potuto rappresentare un importante volano di sviluppo per l’intero territorio.

“La città unica di Cosenza sarebbe stata una grande opportunità per realizzare la seconda città della Calabria e dare vita a un territorio equilibrato, che potesse risollevare le sorti dell’area sud”, afferma la parlamentare.

Secondo Loizzo, uno degli ostacoli principali al successo del progetto sarebbe stato legato alla capacità di comunicarne obiettivi e vantaggi ai cittadini. “Probabilmente sbagliammo comunicazione, ma sono certa che la maggioranza dei cittadini sarebbe stata d’accordo”, sostiene.

La deputata ricorda inoltre come, dopo il referendum, fosse stata indicata nell’Unione dei Comuni l’alternativa alla fusione amministrativa. Tuttavia, a suo giudizio, quell’ipotesi non avrebbe prodotto risultati concreti. “Ci fu risposto all’epoca che la soluzione era l’Unione dei Comuni: è passato un anno e mezzo e non hanno fatto niente”, dichiara.

Nel ripercorrere la visione alla base della proposta, Loizzo evidenzia il carattere integrato e policentrico del progetto. “La nostra idea era policentrica: avremmo pensato al centro storico e al rapporto con l’università e avremmo coinvolto i comuni della fascia sud”.

Guardando alle prospettive future del capoluogo bruzio, la parlamentare invita a superare divisioni e logiche di appartenenza per concentrarsi sulle esigenze della città. “Ora si tratta di lavorare per Cosenza abbattendo le barriere degli schieramenti categoriali”.

Infine, Loizzo richiama il valore storico e culturale del capoluogo, indicando la necessità di un percorso di rilancio e coesione sociale. “È una città che merita dignità per la sua immensa storia. È una città che deve essere ricucita socialmente e che è la più colta della Calabria”, conclude.