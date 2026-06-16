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BOB FEST 2026: la Calabria torna al centro della scena gastronomica internazionale

Torna dal 26 al 28 giugno il BOB FEST, il Band of Brothers festival che negli ultimi anni
ha trasformato la Calabria in una delle destinazioni più interessanti della scena gastronomica
contemporanea italiana.
Organizzato da Anna Rotella, Alessandra Molinaro, Silvia Rotella, Roberto Davanzo e Rino Gemelli
dell’associazione Alchimisti per Amore, il BOB FEST 2026 si prepara a essere l’edizione più ampia
mai realizzata, mantenendo intatta l’idea da cui è nato: creare relazioni, occasioni di scambio e
nuovi modi di raccontare il territorio attraverso il cibo.
Tre giornate di eventi tra Praia a Mare e San Nicola Arcella, oltre 300 professionisti del food &amp;
beverage coinvolti, chef, pizzaioli, bartender, produttori, pastry chef, ospiti internazionali,
congressi, cooking show, eventi diffusi, dj set e appuntamenti gastronomici costruiranno il
programma dell’edizione 2026.
A chiudere il festival, il 29 giugno, un appuntamento speciale post BOB FEST realizzato in
collaborazione con Birima e Palazzo dei Principi Lanza, dedicato all’hospitality, agli incontri e alla
Cena di Gala conclusiva.
L’edizione 2026 si svilupperà tra Praia a Mare e San Nicola Arcella, nel cuore della Riviera dei
Cedri, lungo la costa tirrenica dell’alto cosentino. Due luoghi simbolici della Calabria che, per
quattro giorni, diventeranno il centro di un racconto collettivo fatto di gastronomia
contemporanea, paesaggio, ricerca, intrattenimento e ospitalità.
Petra – Molino Quaglia sarà Main Sponsor e Title Partner dell’edizione 2026, powered by Petra.
A sostenere il festival anche Acqua Panna &amp; S. Pellegrino, insieme ai Main Partner istituzionali
Regione Calabria, Calabria Straordinaria, ARSAC, Calabria Turismo, Comune di Praia a Mare,
Comune di San Nicola Arcella, Pro Loco San Nicola Arcella, Parchi Marini Calabria che
affiancheranno il festival in un progetto condiviso di valorizzazione territoriale e promozione
culturale.
Ad affiancare il BOB FEST 2026 come Venue Partner saranno Buddha Beach, Asteria, Il Clubbino,
Palazzo dei Principi Lanza, Birima Glamour Beach, Lanterna Rossa – Dario Amaro e Qcècè
SocialCafè, luoghi che ospiteranno i diversi momenti del festival lungo la Riviera dei Cedri.
CAME – officine grafiche, sarà invece Partner Tecnico dell’edizione 2026.
Nato nel 2021 come una giornata di lavoro condiviso tra professionisti del settore, il BOB FEST è
cresciuto rapidamente fino a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama
gastronomico nazionale, mantenendo però una visione precisa: il cibo non come semplice
esperienza gastronomica, ma come linguaggio culturale, strumento di relazione e mezzo
attraverso cui raccontare territori, identità e comunità.
Ogni professionista coinvolto lavorerà infatti a partire da ingredienti, prodotti e identità locali,
contribuendo a costruire un dialogo continuo tra Calabria e scena internazionale.
La scelta di cambiare location ogni anno nasce proprio dalla volontà di valorizzare ogni volta una
parte diversa della regione, permettendo agli ospiti che arrivano da tutta Italia e dall’estero di
conoscere paesaggi, storie e comunità differenti della Calabria contemporanea.
Dopo Montepaone, Scolacium e Roccella Jonica, il festival approda quest’anno nella Riviera dei
Cedri, uno dei tratti più iconici del Mediterraneo calabrese. Praia a Mare, con l’Isola Dino e le sue
grotte marine, e San Nicola Arcella, con l’Arco Magno e il suo borgo affacciato sul mare,
diventeranno il palcoscenico naturale di questa nuova edizione.

UN FESTIVAL, TRE GIORNATE E UN POST BOB FEST – IL PROGRAMMA
Venerdì 26 giugno – Praia a Mare
Il festival si aprirà con un pranzo a sei mani presso Lanterna Rossa a Maratea, seguito dalla
conferenza stampa e dal congresso inaugurale sull’Isola Dino.
Per la prima volta l’isola, normalmente non accessibile, verrà aperta agli ospiti del festival,
trasformandosi nel cuore della giornata inaugurale del BOB FEST 2026.
La serata proseguirà con la Cena Ancestrale: un evento dedicato al rapporto tra fuoco e mare, con
cuochi esperti nella cucina alla brace, cooking show, musica e dj set.
Sabato 27 giugno – San Nicola Arcella
La seconda giornata si aprirà all’Arco Magno con “Calabrian Healthy Food”, un’esperienza
immersiva dedicata al benessere e all’alimentazione consapevole.
Nel pomeriggio e in serata il festival si sposterà nel centro storico di San Nicola Arcella con la Festa
al Borgo, realizzata in collaborazione con la Pro Loco: un evento diffuso in cui chef, cuochi e
professionisti entreranno nelle attività gastronomiche locali, creando contaminazioni e
collaborazioni temporanee con il territorio ospitante.
La giornata si concluderà con l’after party e dj set con ospiti e bartender internazionali.
Domenica 28 giugno – Praia a Mare
Domenica 28 giugno sarà la giornata centrale del festival.
Dalle ore 19:00 il Buddha Beach di Praia a Mare ospiterà il grande evento collettivo del BOB FEST
2026: oltre 300 professionisti tra chef, pizzaioli, bartender, pastry chef, produttori e aziende riuniti
in un unico spazio affacciato sul mare.
Showcooking, mixology, performance, degustazioni e momenti di intrattenimento costruiranno
una grande festa della gastronomia contemporanea, in cui il pubblico potrà entrare in contatto
diretto con alcune delle realtà più interessanti del panorama nazionale e internazionale.
POST BOB FEST Lunedì 29 giugno – San Nicola Arcella
Il 29 giugno il festival proseguirà con un appuntamento speciale post BOB FEST realizzato in
collaborazione con Birima e Palazzo dei Principi Lanza.
Una giornata dedicata all’hospitality, agli incontri e a una Cena di Gala conclusiva che riunirà chef,
pizzaioli, pastry chef e professionisti della mixology in una cena costruita a più mani.

MUSICA, PERFORMANCE E IDENTITÀ SONORA

Anche nel 2026 il BOB FEST continuerà a costruire un dialogo tra gastronomia, territorio e ricerca
musicale, trasformando il suono in parte integrante dell’esperienza del festival.
La direzione musicale dell’evento centrale del 28 giugno al Buddha Beach sarà affidata a PIG
Calabria, il progetto ideato dallo chef Nino Rossi che negli anni ha intrecciato cucina, ritualità,
musica e cultura contemporanea.
Per l’occasione, il festival ospiterà una selezione musicale curata da PIG Calabria con il format
pensato per accompagnare l’intera giornata centrale del BOB FEST 2026.
La componente musicale attraverserà inoltre tutte le giornate del festival.
Il 26 giugno, durante la serata sull’Isola Dino, in consolle ci sarà Classic Mode, mentre il 27 giugno,
durante l’after party a Il Clubbino di San Nicola Arcella, sarà protagonista insieme a MDEE per una
serata dedicata alle contaminazioni tra club culture e paesaggio mediterraneo.
Sempre il 27 giugno, all’Arco Magno, il musicista Andrea Reda accompagnerà l’esperienza
“Calabrian Healthy Food” con una performance live di handpan immersa nel paesaggio naturale
della costa tirrenica.
I momenti brunch e hospitality del festival saranno invece accompagnati dai dj set di MDEE.

COME NASCE IL BOB FEST
Il BOB FEST nasce nel 2021 da un’idea di Anna Rotella e Roberto Davanzo, a cui si affiancano
Alessandra Molinaro, Silvia Rotella e Rino Gemelli.
Band of Brothers è il gruppo che dà vita al progetto: una comunità di professionisti e appassionati
uniti dalla volontà di costruire qualcosa che andasse oltre il singolo evento, creando relazioni,
connessioni e nuove possibilità per il territorio.
Negli anni il festival è cresciuto mantenendo intatta la sua identità: un luogo di incontro reale tra
persone che condividono la stessa visione contemporanea del cibo.

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