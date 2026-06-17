Turismo sostenibile: il 19 giugno all’Università della Calabria convegno e V Edizione Speciale del Premio “Turismo e Sviluppo Sostenibile Pieroni – Beato”

Si terrà il 19 giugno 2026, a partire dalle ore 9:30 presso l’Aula Sorrentino (Cubo 3B) dell’Università della Calabria, il convegno “Turismo Sostenibile. Esperienze, sfide, imprese e territorio”, promosso nell’ambito del Master di I Livello “Turismo e Ospitalità 4.0”. L’iniziativa celebra il ventennale della prima edizione del convegno sul turismo sostenibile nato dalla collaborazione tra Università della Calabria e Confesercenti Calabria e riunirà studiosi, istituzioni e rappresentanti del mondo delle imprese per un confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, della mobilità, delle disuguaglianze e del futuro delle destinazioni turistiche. La sessione dei saluti istituzionali sarà aperta dalla Prof.ssa Anna Lasso, Vice Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, e dal Prof. Tullio Romita, Direttore del Master “Turismo e Ospitalità 4.0”. Seguiranno gli interventi della Prof.ssa Antonella Perri, dedicato al turismo sostenibile nel ricordo dell’esperienza 2006–2009, e del Prof. Giovanni Tocci, sul tema della sostenibilità nei nuovi Corsi di Laurea in Turismo dell’Università della Calabria. Tra i momenti centrali della giornata, la riflessione su “Equità intergenerazionale, Pace, Futuro Sostenibile” con la presentazione della Lettera Enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, a cura del Prof. Elia Fiorenza, cui seguirà un dibattito con il Procuratore della Repubblica di Cosenza, Vincenzo Capomolla, il Prof. Enrico Caterini e S.E.R. Mons. Giancarlo Maria Bregantini. Il programma prevede inoltre le Lectio Magistralis del Prof. Fabio Corbisiero, sul tema “Turismo e disuguaglianze: chi ha diritto alla città?”, e del Prof. Matteo Colleoni, dedicate al rapporto tra mobilità sostenibile e nuove disuguaglianze urbane, oltre all’intervento dei Proff. Pasquale Giustiniani e Gaetano Di Palma sui temi del volume “Diritti umani e turismo. Problemi, snodi e prospettive” di Giacomo Tuoto.

Nel pomeriggio si svolgerà la V Edizione Speciale del Premio “Turismo e Sviluppo Sostenibile Pieroni – Beato”, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco. Le iniziative proseguiranno il 20 e 21 giugno con i Workshop Educational on Field dedicati alle pratiche di impresa sostenibili e rivolti ai corsisti del Master “Turismo e Ospitalità 4.0”.