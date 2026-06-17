Depurazione, Brutto (FdI): “Montuoro esempio di impegno e programmazione per il futuro della Calabria”

“Il lavoro che l’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro sta portando avanti nel settore della depurazione e del ciclo idrico rappresenta un modello di programmazione e concretezza per la Calabria”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Angelo Brutto, commentando il piano regionale che prevede 175 milioni di euro di investimenti e circa 200 interventi sul comparto depurativo-fognario.

“Rivolgo un sincero plauso a Montuoro per il costante impegno profuso in un settore strategico – afferma Brutto -. Dall’installazione delle sonde per il monitoraggio h24 degli impianti agli interventi sulle reti e sui depuratori, emerge un lavoro quotidiano che punta a prevenire le criticità e a garantire una maggiore tutela del nostro mare e dell’ambiente”.

Per il capogruppo di FdI, l’azione dell’assessore, in sinergia con il presidente Roberto Occhiuto, Sorical, Arpacal e gli enti locali, sta contribuendo a colmare ritardi storici e a sostenere i Comuni nel superamento delle procedure di infrazione comunitaria.

“Una depurazione efficiente significa tutela ambientale, sviluppo turistico e servizi migliori per i cittadini. Grazie all’impegno dell’assessore Montuoro e agli importanti investimenti messi in campo dalla Regione, la Calabria sta costruendo un sistema più moderno, sostenibile e competitivo, affrontando con serietà una delle sfide più importanti per il futuro del territorio”, conclude Brutto.