Cosenza, Festa della Musica 2026: domenica 21 giugno maratona musicale al Museo dei Brettii e degli Enotri

Anche la città di Cosenza celebrerà, domenica 21 giugno, la Festa della Musica, giunta quest’anno alla sua 32ma edizione e che ha per titolo “La voce dei Luoghi”. Le attività della grande manifestazione che, a livello nazionale, coinvolgerà città, istituzioni e luoghi della cultura, saranno concentrate a Cosenza al Museo dei Brettii e degli Enotri che ospiterà una maratona musicale dalle ore 17.00 alla mezzanotte, con protagonisti gli studenti del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. L’edizione 2026 vedrà rinnovarsi la proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso con il Conservatorio “Giacomantonio” e con il Museo dei Brettii e degli Enotri, confermando una sinergia istituzionale che negli anni ha contribuito a valorizzare il patrimonio culturale cittadino attraverso iniziative di grande partecipazione. La maratona musicale di domenica 21 giugno animerà gli spazi del Museo, trasformandolo in un luogo di incontro, condivisione e dialogo tra le arti. La Festa della Musica rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama nazionale, promuovendo la diffusione della cultura musicale, la partecipazione attiva dei cittadini e il rafforzamento dei valori di inclusione e coesione sociale. Un’occasione che, anche a Cosenza, conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire nella cultura quale strumento di crescita civile, valorizzazione del territorio e costruzione di una comunità sempre più aperta e partecipata. “La Festa della Musica – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – rappresenta uno degli esempi più significativi di come la cultura possa diventare motore di sviluppo e partecipazione. Attraverso la collaborazione con il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” e con il nostro Museo dei Brettii e degli Enotri continuiamo a costruire una città che investe nei giovani, valorizza i propri luoghi simbolo e riconosce nella cultura un bene pubblico fondamentale. La musica è un linguaggio universale che unisce le persone, supera ogni barriera e rende gli spazi della città luoghi vivi di incontro e condivisione. È questa l’idea di Cosenza – ha aggiunto Franz Caruso – che vogliamo promuovere: una città sempre più aperta, dinamica e protagonista nel panorama culturale nazionale”. Il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione comunale invitano i cittadini, le loro famiglie e i visitatori a partecipare a questa giornata di festa, condividendo un percorso musicale che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, in un ideale abbraccio tra arte, storia e comunità.