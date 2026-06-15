Vini Arbëreshë, Vakarici allarga i confini dell’Arberia del vino: con Terre di Cosenza Dop verso una rete di qualità e identità

L’Arberia del vino amplia i suoi orizzonti. Non più soltanto patrimonio custodito nelle cantine di famiglia, ma rete territoriale capace di dialogare con i circuiti della qualità certificata e della promozione enologica. È questa la traiettoria della XXI edizione del Concorso Vini Arbëreshë, in programma sabato 27 giugno nel Salotto Diffuso di Vakarici, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con il Consorzio Terre di Cosenza DOP, proponendo un programma che unisce degustazione, cucina identitaria, spettacolo e promozione territoriale.

POMILLO: PARTNERSHIP CHE DÀ FORZA ALLA DESTINAZIONE ARBËRIA

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo, sottolineando come la presenza del Consorzio rappresenti un valore aggiunto per una manifestazione che da oltre vent’anni racconta il rapporto tra identità, territorio e cultura del vino. Mettere in dialogo la tradizione vitivinicola arbëreshë con il sistema delle denominazioni di qualità significa rafforzare la competitività della destinazione Vakarici e creare nuove opportunità di promozione per l’intero territorio.

SHOW COOKING E PERFORMANCE ARTISTICHE, IL VINO DIVENTA ESPERIENZA

Il programma prenderà avvio alle ore 19 in Piazza Skanderbeg con la cerimonia istituzionale di apertura e la premiazione dei migliori vini in concorso. A seguire, lo chef Enzo Barbieri proporrà lo show cooking Risotto al Magliocco, omaggio a uno dei vitigni simbolo della Calabria. Dalle ore 20.30, invece, in Piazza Scura, spazio agli stand enogastronomici curati dalla Famiglia Barbieri e alla degustazione di vini provenienti da Calabria, Albania e Kosovo. Alle ore 21, sempre in Piazza Scura, è prevista la performance artistica Nel Fondo del Bicchiere, a cura delle associazioni T.A.M.M. ed Emon Club di Acri, insieme al programma musicale con Banda Passante ft. Tarcisio Molinaro e a chiudere il DJ set Franco Siciliano.

IL CONCORSO SI ESPANDE FINO AL CROTONESE ARBËRESH

Tra le novità dell’edizione 2026 vi è l’ampliamento geografico del concorso. Per la prima volta i prelievi dei campioni si sono estesi fino ai comuni arbëreshë della provincia di Crotone, coinvolgendo Pallagorio, Carfizzi e San Nicola dell’Alto. È un segnale eloquente della crescita della manifestazione, che procede per cerchi concentrici, superando i confini amministrativi e valorizzando un patrimonio comune fatto di vino, comunità, memoria e paesaggio.

ENOEVOGUIDE CALABRIA GARANTISCE RIGORE E QUALITÀ

A valutare i vini in concorso sarà quest’anno l’associazione EnoEvoGuide Calabria, chiamata a guidare la commissione di degustazione. Una scelta che rafforza l’autorevolezza della manifestazione, garantendo competenza tecnica, rigore metodologico e maggiore dialogo tra la produzione vitivinicola arbëreshë e il mondo professionale dell’enologia regionale.

MEDAGLIE D’ORO, ARGENTO E BRONZO COME NEI GRANDI CONCORSI

La ventunesima edizione introduce il sistema di premiazione con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo, adottando una metodologia ispirata ai principali concorsi enologici nazionali e internazionali. Non è un passaggio soltanto formale, ma il segno della maturità raggiunta da un’iniziativa che ha saputo crescere senza perdere la propria radice comunitaria.

VAKARICI CAPITALE DEL VINO NEL CUORE DELL’ARBERIA

Il vino per la cultura delle popolazioni albanofone – conclude Pomillo – non è soltanto un prodotto agricolo. È racconto, identità, lavoro, memoria familiare e visione territoriale. Il Concorso Vini Arbëreshë è nato proprio per valorizzare una tradizione e oggi contribuisce a costruire una rete che unisce territori, comunità e produzioni di qualità. È questa la direzione che l’Amministrazione comunale continuerà a seguire nel più ampio e articolato programma di promozione strategica del Salotto Diffuso di Vakarici.