Ddl salute scuole, Mario Occhiuto (Fi): “Prevenzione significa investire sul futuro dei giovani”

“Il gruppo di Forza Italia esprime un giudizio positivo sul disegno di legge per la promozione della salute nelle scuole, che considera la prevenzione non soltanto una politica sanitaria, ma una scelta culturale, educativa e sociale capace di coinvolgere l’intera comunità. Il provvedimento ci invita a recuperare una visione unitaria della persona, nella quale conoscenza, salute, equilibrio psicologico e qualità delle relazioni fanno parte dello stesso percorso di crescita. Investe sui giovani prima che disagio e malattia si manifestino, promuovendo una responsabilità condivisa tra scuola, famiglie, sistema sanitario, enti territoriali e Terzo settore. Particolarmente significativa è l’attenzione riservata al benessere psicofisico dei ragazzi, in una fase storica segnata da fragilità, ansie, difficoltà relazionali e isolamento. Oggi prevenzione significa anche aiutare i giovani a costruire un rapporto equilibrato con il mondo digitale, contrastando dipendenze e solitudini spesso nascoste dietro l’iperconnessione. Per Forza Italia questo percorso deve essere accompagnato da ulteriori strumenti di ascolto e prevenzione, a partire dall’introduzione dello psicologo scolastico come presidio stabile di orientamento e supporto. La cultura della prevenzione deve inoltre estendersi agli ambienti di vita quotidiana e alle città, dove parchi urbani, piste ciclabili, aree pedonali e spazi pubblici rappresentano anche strumenti di promozione della salute. Possono incoraggiare stili di vita sani oppure scoraggiarli. E questo vale ancora di più in molte aree del Mezzogiorno, dove convivono straordinarie risorse ambientali, paesaggistiche e culturali ma anche dati spesso allarmanti sull’obesità infantile o sulla sedentarietà, che ci ricordano quanto sia necessario investire di più nella prevenzione, nell’attività fisica, nella corretta alimentazione e nella qualità degli spazi pubblici. Salutiamo infine con favore l’istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute dedicata a Umberto Veronesi. L’educazione alla salute è un investimento che guarda al futuro ed è per questo che il gruppo di Forza Italia voterà convintamente a favore del provvedimento”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl di promozione della salute nelle scuole.