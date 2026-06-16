“È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità” - Albert Einstein
HomeItaliaCaldo in aumento sull'Italia, scattano le prime allerte nelle città più esposte
Italia

Caldo in aumento sull’Italia, scattano le prime allerte nelle città più esposte

L’estate accelera e con l’innalzamento delle temperature torna l’attenzione sui possibili effetti delle ondate di calore, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Le previsioni indicano un progressivo aumento del caldo e dell’umidità nei prossimi giorni, con un conseguente peggioramento degli indici di rischio in diverse aree del Paese.

Secondo il monitoraggio del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, che coordina il Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, la situazione è ancora relativamente stabile. Nella giornata odierna, tra le 27 città sottoposte a controllo, soltanto Perugia registra il livello di pre-allerta contrassegnato dal bollino giallo.

Lo scenario è però destinato a cambiare già da domani. Il livello giallo interesserà infatti nove centri urbani: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Si tratta di condizioni meteorologiche che richiedono particolare attenzione per le categorie più vulnerabili, pur senza rappresentare ancora una situazione di emergenza.

Per giovedì è previsto un ulteriore aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Cinque città – Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino – passeranno al livello arancione, che segnala un rischio più elevato per la salute, soprattutto tra le persone fragili. Rimarranno invece in fascia gialla Ancona, Napoli, Rieti e Roma.

L’avanzata del caldo coinvolgerà anche altre città che lasceranno il livello verde per entrare in pre-allerta. È il caso di Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo, dove le condizioni climatiche saranno monitorate con particolare attenzione.

Resta invece sotto controllo la situazione in diverse località italiane. Fino al 18 giugno continuerà a essere indicato il bollino verde, che corrisponde all’assenza di rischi specifici legati al caldo, per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste.

Le autorità sanitarie raccomandano comunque di adottare comportamenti prudenti, limitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenendo una corretta idratazione e prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

Articolo PrecedenteHormuz, Romano: “L’Italia protagonista nelle iniziative per la sicurezza e la pace”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

La Calabria ospiterà Anteprima Terra Madre 2026, dal 19 al 21 giugno a Tropea

Melito di Porto Salvo, sport e solidarietà: insieme per una comunità più forte

Tutela dei familiari di Masciari, il M5S interroga il Governo: “Scelta che desta forte preoccupazione”

A Reggio Calabria il nodo delle aste deserte: l’inefficienza della giustizia civile pesa sul mercato immobiliare

Hormuz, Romano: “L’Italia protagonista nelle iniziative per la sicurezza e la pace”

Il capoluogo agli Stati Generali della Bellezza su invito di “ALI – Autonomie Locali Italiane”

Progressioni verticali ad Acri, la FP CGIL: “Il confronto non può essere liquidato come un fastidio”

Città unica, Antoniozzi: “Delusi dall’assenza di collaborazione tra i Comuni”

Maturità 2026, CNDDU: “L’intelligenza artificiale ridefinisce i processi di apprendimento. Richiamata la centralità della formazione critica, del benessere e dell’orientamento educativo”

Villa San Giovanni, l’efficacia del controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri porta al sequestro di oltre 22 kg di droga: arrestato un autotrasportatore

Intimidazione a Reggio Calabria: trovata tanica di benzina fuori da un cantiere edile

“Un albero per ogni nato”: il Lions Club Polistena “Brutium” e il Comune di Terranova Sappo Minulio insieme per un futuro più verde e...

Palmi (RC), il sindaco Calabria a Grasse per rafforzare i rapporti nel network europeo delle città della profumeria

AOU “Renato Dulbecco”: inaugurata la nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica

Ponte sullo Stretto, Salvini non ci sta: “Presunzione di colpevolezza su grandi opere e edilizia, così il Paese non va avanti”

Reggio Calabria, webinar della Camera di Commercio sull’automazione per acquisire clienti

Crucoli (Kr), il sindaco Librandi in mare per protesta: “Sbloccare subito i lavori contro l’erosione costiera”

Inflazione, a maggio Reggio Calabria è la città più cara d’Italia: +4,4%

L’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte partecipa all’evento In Cammino nei Parchi

INPS: al via le domande per Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne 2026

Corigliano-Rossano, scontro in Consiglio: opposizione contro il rinvio negato della seduta del 16 giugno

Soverato, grande partecipazione al “2° Memorial Cinzia Ceravolo”: il karate calabrese ricorda la giovane atleta

Vigili del Fuoco di Trebisacce, Rapani: “Paradossale che il M5S rivendichi oggi un risultato ottenuto dal Governo Meloni”

Metrocity, FP Cgil: “Bene stabilizzazione dei 44 ex Tis, ora il full time”

IAM Reggio Calabria, il report dell’ultima settimana di vigilanza: tre attività sospese per lavoro nero, irrogate sanzioni per 27 mila euro

Caso Palleca a Rende, Gallo: “Il cemento dietro i tecnicismi”

Calabria, migliorano le risorse idriche: severità “bassa” ma resta l’emergenza in alcune aree del Reggino e del Crotonese

Foto Opportunity

Reggio, il Forum delle idee scrive al sindaco: “Serve un Assessorato alle Politiche Giovanili”

Aggressione al Comune di Crosia, CISL: “Serve più sicurezza per i lavoratori della PA”

“Ljubimaya Moja – Amata Mia. Le donne di Gramsci”: alla Biblioteca comunale di Caulonia Marina la presentazione del libro di Natale Pace

Catanzaro, incontro di solidarietà con Cuba: focus sugli effetti del blocco economico e raccolta farmaci

Cocaina dal Sud America all’Italia, blitz della Dda di Roma: arresti anche a Reggio Calabria

Il vescovo Parisi agli studenti: “La vera maturità è continuare a crescere e cercare la verità”

Cosenza, Mancini: “I residenti di via De Gasperi si sentono prigionieri in casa, il Comune ascolti i cittadini”

Da Atene a Reggio Calabria: i capolavori del MArRC protagonisti della mostra internazionale sull’arte greca

Santa Maria del Cedro, la nuova caserma dei Carabinieri è quasi pronta. UNARMA: “Siamo all’ultimo step”

Il Magnificat: un corale di gratitudine al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia

Da Reggio Calabria ad Ankara, il caso della città dello Stretto al centro del dibattito internazionale sulla rigenerazione urbana

Tiro con l’arco, pioggia di medaglie per gli Arcieri Club Lido al Due Mari di Settingiano

PD Cosenza, Giacco: “Il partito scelga tra comunità e ambizioni personali”

Il clero calabrese si ritrova a Lamezia Terme: Lectio divina con l’Abate di Montecassino Dom Luca Fallica

Femminicidio, Loprete critica Vannacci: “Pericoloso minimizzare una delle più gravi emergenze sociali”

Villa San Giovanni, Siclari attacca l’amministrazione: “Acqua, degrado e ritardi, la città merita di più”

PD Cosenza, scontro interno e accuse incrociate. Ciacco: “Basta mistificazioni, serve una nuova classe dirigente”

Caulonia (RC), il vicesindaco Maiolo dona la propria indennità a Gnoseon per sostenere la cultura

Bisignano torna al Rinascimento: al via il Palio del Principe tra cortei storici e giostra cavalleresca

“Lavorando Includendo” cresce: Soverato e Davoli uniscono le forze per l’inclusione lavorativa

Calabria Reportage esprime solidarietà all’editore e reporter televisivo Graziano Tomarchio

Cosenza: in arrivo alla Città dei Ragazzi, grazie al progetto “DesTEENazione”, uno spazio multifunzionale per adolescenti per sottrarli all’abbandono scolastico e ai rischi delle...

Mendicino, scuola di Tivolille: completato e consegnato il primo piano del plesso A

Camera di Commercio di Reggio Calabria: incontro operativo tra i vertici dell’ente e il neo sindaco per il futuro del territorio

Sport, il Majorana di Corigliano-Rossano protagonista ai giochi della gioventù e della pace: sfide tra plessi per una scuola che fa squadra

Soccer Xtreme, al via la decima edizione del Performance Camp: tra le novità il monitoraggio GPS degli atleti

Antincendio, Occhiuto: “La vera sfida è la prevenzione e la cura del territorio”

Legambiente nazionale arriva in Calabria per la seconda edizione del Forum Energia che si terrà il 17 giugno in Cittadella regionale

Maxi operazione tra Italia ed Europa: 41 indagati per droga, riciclaggio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Metropoli di pace: mentre Beirut esplode, a Reggio Calabria il gioco dei bambini cancella le barriere

Beni confiscati, confronto tra Commission regionale e Agenzia nazionale: proposto un Osservatorio permanente

Cerisano e la Summer School “Des4future”: un polo di eccellenza per i giovani della Calabria

Reggio BIC, il futuro è adesso: Feiti resta in amaranto e continua la sua crescita sotto la guida di coach Cugliandro

Lino Banfi arricchisce il parterre del Magna Graecia Film Festival: la 23esima edizione a Soverato dal 25 luglio all’1 agosto 2026

Premio Cultura Mediterranea, svelati a Matera i finalisti della XX edizione dedicata all’intelligenza artificiale

Asp Cosenza, De Salazar: “Al dottor Giovanni Bisignani il titolo di primo primario emerito ospedaliero della Calabria”

Incendi boschivi, scatta il piano regionale: in Calabria sorveglianza rafforzata con fino a 40 droni al giorno

Vini Arbëreshë, Vakarici allarga i confini dell’Arberia del vino: con Terre di Cosenza Dop verso una rete di qualità e identità

“Un posto al Sole” sceglie la Calabria: set tra Sila e Tirreno per celebrare i 30 anni della soap

Trenitalia Calabria, in estate più collegamenti per le mete turistiche

Gallico, allarme sicurezza in via Bellini: necessario un intervento urgente sulla vegetazione a ridosso della strada

Il consigliere regionale Bruno (Tridico Presidente) presenta la proposta di legge sulla partecipazione: “La Calabria deve diventare una regione che decide insieme ai cittadini”

Italian Stallion Tournament 2026: oltre 790 atleti a Scalea per l’evento internazionale di lotta olimpica

Salario minimo negli appalti regionali, Laghi: “La proposta c’è già. Da dicembre”

Ciacci: “Cari Tajani e Occhiuto, qualcuno dovrebbe spiegare agli italiani certe contraddizioni”

Spopolamento, quattro aree del Sud scelte per il progetto di rigenerazione territoriale

Rovito, terremoto nell’amministrazione De Santis: anche l’assessore Magno abbandona il gruppo di maggioranza “Liberamente”

Equilibri di bilancio e gestione finanziaria degli enti locali: la Provincia di Cosenza promuove un incontro formativo per amministratori e tecnici

Aggressione nel piazzale del Comune di Crosia nei confronti di due dipendenti comunali, ferma condanna dell’amministrazione

Tropea, il Sindaco: “Riportiamo ordine, decoro e regole. Non trasformerò il Comune in un ring. Continuiamo a lavorare e rispondiamo nelle sedi competenti”

Catanzaro si prepara al primo Pride della sua storia: incontro con Celeste Costantino sull’educazione sessuo-affettiva a scuola

Esame di Maturità 2026, CNDDU: “La scuola si misura anche nella capacità di tutelare il benessere delle persone”. Il CNDDU rivolge un augurio ai...

Giornata del Vento, Italia ancora distante da Spagna e Germania per capacità eolica

Premio “Incontri notevoli 2026”: personalità locridee attive nel sociale si affiancano a Kerry Kennedy

La Fede che si fa cammino: il rinnovamento catechistico nella Diocesi di Oppido-Palmi nel libro di don Giuseppe Sofrà

Balneabilità e depurazione, Scali: “Servono interventi urgenti per tutelare il mare del litorale sud di Reggio”

Hitachi, FAST-Confsal Calabria: “Nessun coinvolgimento nella vicenda Chiarolla, piena solidarietà alla Fismic Confsal”

Ivan Martino aderisce a Forza Italia

Sanità: domani al via a Melito Porto Salvo la raccolta firme. I cittadini chiedono il ricorso al TAR e il ‘Tiberio Evoli’ elevato a...

Palizzi, inaugurata la sede del Circolo del Partito Democratico. Irto e Panetta: “Dal radicamento sul territorio e dal confronto con i cittadini riparte il...

Tutela dei minori, appello di Marziale al Parlamento: “Accelerare la legge per innalzare l’età del consenso a 16 anni”

Incendi boschivi, allarme Calabria: è tra le regioni più colpite nel 2025

Dl Valditara, Prc: “Norma limita libertà di insegnamento”

Idonei della Pubblica Amministrazione: mobilitazione il 27 luglio a Catanzaro

Ponte sullo Stretto: Sinistra Italiana–AVS Calabria e Sicilia aderisce alla petizione per le dimissioni del CdA della Stretto di Messina S.p.A.

Frustaci: “Negare il femminicidio significa negare una realtà che continua a colpire le donne”

Paola Quattrini in scena con “Il potere di un no” e il trekking urbano al Museo della Seta: Mendicino tra teatro civile e viaggio...

SuperEnalotto, a Lamezia Terme messo a segno un “5” da oltre 36mila

Reggio: il 17 giugno la presentazione del libro “Le Storie della Mosca: avventure tragicomiche di un insetto consapevole”

Armonia in Cucina”: a Bagnara Calabra la grande cena del Consorzio di tutela del Torrone IGP

“La Tempesta silenziosa” di Alessandro Baricco approda a Cosenza

La European Film Academy accoglie Franco Eco tra i suoi membri

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook