Caldo in aumento sull’Italia, scattano le prime allerte nelle città più esposte

L’estate accelera e con l’innalzamento delle temperature torna l’attenzione sui possibili effetti delle ondate di calore, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche. Le previsioni indicano un progressivo aumento del caldo e dell’umidità nei prossimi giorni, con un conseguente peggioramento degli indici di rischio in diverse aree del Paese.

Secondo il monitoraggio del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, che coordina il Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, la situazione è ancora relativamente stabile. Nella giornata odierna, tra le 27 città sottoposte a controllo, soltanto Perugia registra il livello di pre-allerta contrassegnato dal bollino giallo.

Lo scenario è però destinato a cambiare già da domani. Il livello giallo interesserà infatti nove centri urbani: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Si tratta di condizioni meteorologiche che richiedono particolare attenzione per le categorie più vulnerabili, pur senza rappresentare ancora una situazione di emergenza.

Per giovedì è previsto un ulteriore aumento delle temperature su gran parte della Penisola. Cinque città – Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino – passeranno al livello arancione, che segnala un rischio più elevato per la salute, soprattutto tra le persone fragili. Rimarranno invece in fascia gialla Ancona, Napoli, Rieti e Roma.

L’avanzata del caldo coinvolgerà anche altre città che lasceranno il livello verde per entrare in pre-allerta. È il caso di Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo, dove le condizioni climatiche saranno monitorate con particolare attenzione.

Resta invece sotto controllo la situazione in diverse località italiane. Fino al 18 giugno continuerà a essere indicato il bollino verde, che corrisponde all’assenza di rischi specifici legati al caldo, per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste.

Le autorità sanitarie raccomandano comunque di adottare comportamenti prudenti, limitando l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenendo una corretta idratazione e prestando particolare attenzione alle persone più vulnerabili.