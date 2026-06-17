Csm, nuove nomine negli uffici giudiziari di Napoli, Catanzaro e Catania

Nuove designazioni ai vertici della magistratura italiana da parte del Consiglio superiore della magistratura. Nel corso della seduta plenaria svoltasi questa mattina, l’assemblea ha approvato la nomina di Francesco Soviero a procuratore aggiunto di Napoli. La delibera è passata con quattro astensioni.
Il plenum ha inoltre espresso il proprio voto per l’assegnazione di altri importanti incarichi direttivi. Maria Teresa Carè è stata scelta come presidente della sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro; la votazione si è conclusa con nove astensioni.
Via libera anche alla nomina di Francesco Cardile alla guida della sezione civile della Corte d’Appello di Catania. In questo caso il provvedimento è stato approvato con quattro astensioni.
Le decisioni adottate dal Csm rientrano nel quadro del rinnovo degli incarichi apicali negli uffici giudiziari del Paese.