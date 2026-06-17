Depurazione e fognature, 700mila euro a Tiriolo. FdI: “Risultato straordinario per il territorio”

“La notizia del finanziamento al Comune di Tiriolo di interventi per 700.000 euro per l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto di depurazione comunale e il completamento della rete fognaria e dei collettamenti è un risultato straordinario e, come circolo cittadino di Fratelli d’Italia, non possiamo che evidenziarne l’importanza per il nostro territorio che, così, compirà un enorme passo avanti nella risoluzione di tematiche ataviche, con azioni che non graveranno sul bilancio comunale, in due ambiti strategici: la salvaguardia dell’ambiente e la tutela dell’igiene pubblica”. È quanto afferma, in una nota, Vito Montuoro, coordinatore del circolo di Fdi di Tiriolo.

“Ma l’aspetto che più ci preme sottolineare – continua Vito Montuoro – è che, ancora una volta, la via maestra per raggiungere traguardi cruciali per la vita di una collettività sia quella del dialogo e del confronto costruttivo tra istituzioni. E qui un grande plauso va all’efficace lavoro di relazione intavolato dall’amministrazione comunale con la Regione Calabria, in particolar modo con i tecnici e i funzionari del dipartimento Ambiente della Cittadella; ma – rimarca il coordinatore del circolo di Fdi di Tiriolo – un ringraziamento lo rivolgiamo soprattutto all’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, sempre attento alle dinamiche e alle istanze che provengono dai territori, nella convinzione che la crescita della Calabria sia il frutto dello sviluppo di ogni singolo tassello che la compone. Ed è proprio questa sua visione d’insieme, che fa il paio con una naturale predisposizione all’apertura, che in tempi brevi ha consentito di mettere in campo un Piano regionale sulla depurazione che vale 175 milioni di euro; una vera boccata d’ossigeno per i Comuni. Ed è questa politica della concretezza – conclude Vito Montuoro – la chiave di volta per garantire un futuro alla Calabria”.