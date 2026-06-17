Davoli, controlli dei carabinieri in un parcheggio: arrestato 24enne con una pistola e droga

Un’operazione di controllo del territorio si è conclusa con un arresto e una denuncia da parte dei carabinieri della stazione di Davoli, nel Catanzarese. Un giovane di 24 anni del posto è stato fermato in flagranza di reato dopo essere stato trovato in possesso di un’arma da fuoco e di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato durante un servizio di prevenzione svolto dai militari, che hanno notato la presenza di due uomini in un parcheggio appartato della frazione marina. L’atteggiamento dei soggetti e il contesto hanno indotto i carabinieri ad approfondire il controllo.

Alla richiesta di identificazione è seguita una perquisizione più accurata, motivata anche dallo stato di agitazione dei due. Proprio durante questa fase i militari hanno rinvenuto, all’interno del borsello a tracolla indossato dal 24enne, un revolver calibro 38 carico con cinque cartucce.

Successivi accertamenti hanno portato anche al ritrovamento di stupefacente. Con l’ausilio di ulteriori pattuglie, intervenute a supporto dell’operazione, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente circa 10 grammi tra marijuana e cocaina.

Entrambi i giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per concorso nella detenzione della sostanza stupefacente. Per il 24enne è inoltre scattato l’arresto in flagranza per porto illegale di arma da fuoco.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza dell’arma e della droga sequestrata.