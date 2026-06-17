Lamezia Terme, una città da podio: Italia del Meridione (IdM) lancia la sfida del turismo sportivo

Lamezia Terme ha tutte le carte in regola per pensare in grande. La nostra città possiede una straordinaria e innata vocazione sportiva: un territorio che esprime eccellenze assolute in una miriade di discipline, capaci di farsi valere a livello nazionale e internazionale.

Dalla scherma al pattinaggio, dalla danza al nuoto, passando per il karate e il pugilato, i nostri atleti portano in alto il nome di Lamezia. Ma la vera forza risiede in un tessuto professionale straordinario: la città vanta un panorama d’eccellenza di addetti ai lavori — tra arbitri, tecnici e dirigenti — stimati in tutto il mondo. Figure di altissimo profilo che dimostrano quanto lo sport sia radicato nel DNA lametino.

Come Italia del Meridione, vogliamo lanciare una proposta concreta a tutte le forze politiche e alle società sportive del territorio: trasformiamo questo patrimonio in un volano di sviluppo economico e sociale attraverso il Turismo Sportivo.

Un parco impiantistico completo, strategico e in espansione

Il turismo sportivo non si improvvisa, si programma. E Lamezia ha finalmente le infrastrutture per farlo, grazie a una rete di impianti invidiabile:

Il nuovo Palasport: una struttura moderna, di fresca apertura, che diventerà Centro Paralimpico per le discipline sportive. Un tassello fondamentale che spalanca le porte all’inclusività e a grandi manifestazioni internazionali.

Il Palascherma “Arpaia”: punto di riferimento assoluto per la disciplina.

Il futuro palazzetto dedicato al Tiro con l’arco.

La Piscina Comunale “Salvatore Giudice”: struttura estremamente funzionale per le gare di nuoto.

Il Parco Peppino Impastato: cornice ideale e polifunzionale per eventi all’aperto.

I tre stadi cittadini: il Guido D’Ippolito, il Gianni Renda e il Rocco Riga, recentemente ammodernati e pronti a ospitare manifestazioni di livello.

⛳ Il nuovo tassello: il Golf come attrattore internazionale

Il nostro progetto di sviluppo non si ferma all’esistente, ma guarda al futuro e all’innalzamento del target turistico. L’area di Lamezia Terme rappresenta già un attrattore strategico e, in quest’ottica, sono state avviate importanti interlocuzioni per la creazione di campi da golf sul territorio. L’introduzione di questa disciplina, legata storicamente a un turismo destagionalizzato e ad alta capacità di spesa, aprirà scenari straordinari, inserendo Lamezia nei circuiti del golfismo internazionale e completando un’offerta sportiva già ricchissima.

Una centralità geografica e logistica unica nel Mezzogiorno

Accanto al patrimonio impiantistico, Lamezia Terme vanta una carta che pochissime altre realtà in Italia possiedono: una logistica straordinaria, essendo il naturale baricentro della Calabria grazie a tre infrastrutture chiave:

L’Aeroporto Internazionale: che collega direttamente la città con le principali capitali europee e i maggiori hub nazionali.

La stazione ferroviaria: uno dei più importanti scali del Sud Italia, perfettamente integrato nella rete dell’Alta Velocità.

Lo svincolo autostradale: porta d’accesso preferenziale per chiunque si sposti su gomma.

Questa accessibilità abbatte i costi e i tempi di trasferta per squadre, giudici di gara e famiglie al seguito. Chi organizza un evento cerca facilità di collegamento: Lamezia offre tutto questo in un raggio di pochissimi chilometri.

Fare rete per il rilancio della città

Abbiamo i campioni, la tradizione, i tecnici di livello internazionale, gli impianti e i collegamenti. L’ufficializzazione del nuovo Palasport come Centro Paralimpico e le prospettive legate ai nuovi impianti di golf dimostrano che la direzione è quella giusta: ora serve l’ultimo miglio, ovvero la programmazione strategica.

Ospitare campionati, tornei e raduni federali significa riempire i nostri alberghi, far lavorare i ristoranti, i negozi, i servizi di trasporto e dare visibilità mediatica al territorio. Lo sport è un’industria pulita, capace di dare una spinta decisiva al rilancio economico della città.

Rivolgo quindi un invito accorato a tutte le forze politiche, senza distinzione di colore, e alle straordinarie società sportive locali: mettiamoci attorno a un tavolo. Facciamo rete. Uniamo le competenze per costruire un calendario di eventi coordinato e per promuovere Lamezia come la “Capitale del Turismo Sportivo” del Meridione.

Gli strumenti ci sono tutti. Adesso è il momento di scendere in campo e vincere insieme questa partita per il futuro della nostra città.