Alta formazione per la PA: Provincia di Cosenza e Polo Digitale Calabria a fianco dei Comuni sulla gestione finanziaria

Il Polo Digitale Calabria riafferma il proprio ruolo di motore dell’innovazione e del supporto strategico per gli enti locali del territorio, promuovendo e patrocinando un momento di alta formazione cruciale per la governance economica dei Comuni. L’appuntamento, focalizzato sulla tenuta dei conti pubblici, si terrà il prossimo 18 giugno alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo.

L’incontro formativo sarà interamente dedicato al tema: “Il presidio sugli equilibri di bilancio. La verifica sugli accantonamenti e la salvaguardia degli equilibri”. Un focus tecnico-operativo di fondamentale importanza per guidare le amministrazioni nell’applicazione della normativa contabile armonizzata e garantire la sostenibilità finanziaria nel tempo.

Il programma dei lavori, dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Biagio Antonio Faragalli, vedrà l’intervento magistrale del prof. Alessandro Giordano. La sessione sarà rivolta a una platea qualificata di Sindaci, Assessori al bilancio, Segretari comunali, Responsabili dei servizi finanziari, Revisori dei conti e personale tecnico degli uffici finanziari dei Comuni calabresi.

L’iniziativa nasce dalla sinergia istituzionale e dalla comune consapevolezza che una Pubblica Amministrazione efficiente non possa prescindere da una solida salute finanziaria e da competenze costantemente aggiornate, specialmente in un’epoca di profonda transizione amministrativa.

Sull’importanza strategica dell’evento è intervenuto Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria – Polo Digitale PA, che ha rilasciato la seguente riflessione:

«La transizione e la crescita del nostro territorio passano inevitabilmente attraverso la solidità e l’efficienza della macchina amministrativa locale. Oggi, gestire il bilancio di un Comune non è più solo una pratica contabile, ma una sfida strategica che richiede competenze specialistiche, visione e l’ausilio di strumenti all’avanguardia. Come Polo Digitale Calabria, crediamo fermamente che il capitale umano e la formazione continua siano i veri pilastri del cambiamento per la PA. Garantire la salvaguardia degli equilibri finanziari significa mettere in sicurezza i servizi per i cittadini e porre le basi per attrarre e spendere al meglio le risorse dello sviluppo. Questo evento rappresenta un tassello fondamentale di quel percorso di affiancamento che, come Polo, portiamo avanti per favorire una cultura manageriale e innovativa all’interno degli enti della nostra regione, costruendo amministrazioni più forti, trasparenti e capaci di rispondere alle sfide del futuro.»

All’intervento del Presidente De Rango si uniscono le parole del Presidente della Provincia, Biagio Antonio Faragalli, il quale ha ribadito come «la solidità dei bilanci sia una condizione essenziale per assicurare servizi efficienti ai cittadini» e come la Provincia voglia proporsi sempre più come «punto di riferimento e di supporto per i Comuni, favorendo occasioni di confronto qualificato e di crescita delle competenze».

L’incontro del 18 giugno si preannuncia dunque come un’importante occasione di networking istituzionale e aggiornamento professionale per tutti gli operatori del settore pubblico calabrese, chiamati a governare la complessità finanziaria con rigore, responsabilità e competenze specialistiche.