Domani all’Unical l’incontro “Invisible Hate Speech”: focus su dati, discriminazioni e crimini d’odio in Calabria

“Invisible Hate Speech – Dati ed esperienze in Calabria” è il titolo dell’incontro pubblico in programma domani, giovedì 18 giugno 2026, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso l’University Club dell’Università della Calabria a Rende.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto europeo MYTHiC – Mobilize Youth Tackling Hate in Calabria, dedicato al contrasto ai discorsi d’odio, alle discriminazioni e alla promozione di una culturadei diritti, e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla Giornata internazionale contro i discorsi d’odio .

Tra gli interventi principali, la Dott.ssa Giovanna Vingelli, docente dell’University of Calabria e direttrice del Centro Women’s Studies Milly Villa, presenterà la ricerca realizzata nell’ambito del progetto, dedicata all’analisi dei fenomeni di odio, discriminazione e crimini d’odio in Italia e in Calabria.