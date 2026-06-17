“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaEsce "Camini: una finestra sul mondo": un libro fotografico racconta la storia...
AgoràAgorà Reggio CalabriaCulturaCultura Reggio Calabria

Esce “Camini: una finestra sul mondo”: un libro fotografico racconta la storia di accoglienza, integrazione e rinascita nel borgo calabrese della Locride

Fresco di stampa, “Camini: Una finestra sul mondo”, libro fotografico nato dal lavoro di documentazione e ricerca visiva condotto dai fotografi Giulio Di Meo e Nicola Zolin insieme ai partecipanti dei workshop di fotografia sociale realizzati nel borgo della Locride negli ultimi anni.
Attraverso immagini e testi, il volume, edito da Rubbettino, racconta una delle esperienze di accoglienza diffusa più significative del Sud Italia: quella sviluppata nel piccolo comune della Locride ionica grazie al lavoro della Eurocoop Jungi Mundu e alla collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità locale.
Camini, borgo di circa 750 abitanti in provincia di Reggio Calabria, è stato per anni uno dei tanti paesi dell’entroterra meridionale colpiti da spopolamento, emigrazione e progressivo abbandono del centro storico. A partire dagli anni Duemila, l’arrivo di rifugiati e richiedenti asilo ha però contribuito ad avviare un processo di rigenerazione sociale ed economica che ha trasformato il paese in un modello di accoglienza e integrazione riconosciuto a livello nazionale.
Le fotografie raccolte nel libro sono state realizzate nel corso di dieci anni di workshop, incontri e attività condivise con gli abitanti del borgo e con le persone accolte nel progetto. Le immagini raccontano la quotidianità di Camini: il recupero delle abitazioni abbandonate, i laboratori artigianali, il lavoro agricolo, le attività educative, i momenti di festa, i giochi dei bambini nei vicoli e le relazioni che si sono costruite nel tempo tra vecchi e nuovi abitanti.
Il progetto editoriale nasce con l’intenzione di restituire uno sguardo diverso sul fenomeno migratorio, lontano dalla narrazione emergenziale e dalla retorica dell’invasione. “Camini: Una finestra sul mondo” prova invece a raccontare cosa accade dopo l’arrivo: il difficile percorso di integrazione, la costruzione di legami, la possibilità concreta di una convivenza fondata sul lavoro, sulla partecipazione e sulla condivisione degli spazi comuni.
Una parte centrale del libro è dedicata al lavoro della Jungi Mundu e all’instancabile impegno quotidiano nel favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei migranti, oggi impiegati in numerose attività che coinvolgono l’intera comunità: dai laboratori di ceramica e tessitura ai progetti agricoli, dal recupero edilizio alla formazione professionale, il modello di Camini ha contribuito negli anni non solo all’accoglienza dei rifugiati, ma anche alla riattivazione economica e sociale del territorio.
Il volume raccoglie l’esperienza dei workshop di fotografia sociale che, nel corso degli anni, hanno coinvolto circa sessanta fotografi provenienti da tutta Italia. Accanto alla produzione fotografica, i laboratori hanno rappresentato uno spazio di formazione e incontro, aperto anche ai giovani ospiti del progetto di accoglienza, offrendo loro strumenti di espressione e racconto attraverso il linguaggio delle immagini. Più che un semplice reportage, “Camini: Una finestra sul mondo” si presenta come una testimonianza collettiva sulla possibilità di costruire comunità inclusive in territori fragili e marginali.
Il progetto editoriale si inserisce all’interno di un percorso più ampio di restituzione e attivazione sul territorio: i proventi della vendita del volume contribuiranno infatti alla nascita del “Camini Photo Lab”, laboratorio permanente di fotografia sociale aperto alla comunità, pensato come spazio di formazione, partecipazione e produzione culturale condivisa.

«In un’epoca segnata dalla crescita delle disuguaglianze e dalla chiusura dei confini, abbiamo documentato un’esperienza concreta di solidarietà organizzata, che è stata capace di trasformare un piccolo borgo destinato allo spopolamento in un luogo attraversato da nuove energie, lingue e culture e, a dieci anni dal nostro primo incontro con Camini, abbiamo realizzato questa pubblicazione frutto della collaborazione con la Jungi Mundu» spiegano Di Meo e Zolin.
«Questo libro racchiude la straordinaria esperienza di Camini, offrendo il ritratto di una comunità che ha fatto dell’accoglienza una pratica umana e sociale ma anche una prospettiva di futuro per tutti, in una dimensione di vita multiculturale. E racchiude anche il senso dei laboratori di fotografia sociale, condotti da Di Meo e Zolin, che si sono svolti in questi anni con il coinvolgimento di circa sessanta fotografi provenienti da diverse parti d’Italia. I laboratori, infatti, sono stati spazio di incontro e formazione condivisa con i ragazzi ospiti del progetto, che hanno avuto così la possibilità di avvicinarsi al linguaggio fotografico come strumento di espressione e racconto. Un’esperienza molto significativa che riprenderemo nei prossimi mesi» dice il presidente della Eurocoop Jungi Mundu, Rosario Zurzolo.
Il 25–26–27 settembre 2026 Di Meo e Zolin torneranno lungo “I sentieri dell’accoglienza” con il workshop di fotografia sociale, accompagnano fotografi e partecipanti in un’esperienza di ricerca visiva e umana profondamente immersiva.

Articolo PrecedenteChe fine ha fatto l’orologio del Big Ben? A Palmi la scrittrice Barbara Cutrupi presenta il suo nuovo albo illustrato “Un giorno in più”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Intimidazione in un cantiere a Bisignano, Ance Cosenza: “Gesto vile contro chi lavora per il territorio”

Poste Italiane: a Reggio Calabria i webinar di educazione finanziaria anche in modalità Lis

Csm, nuove nomine negli uffici giudiziari di Napoli, Catanzaro e Catania

Callipo Volley, Saja: “Le ambizioni sono chiare e condivise”

Esplosione nella notte a Rizziconi: preso di mira il bancomat della Bcc, ingenti danni al centro abitato

BRT, per Castrolibero si apre una nuova stagione della mobilità

Cosenza, Rende: “Garantire la piena fruibilità degli impianti natatori comunali”

Che fine ha fatto l’orologio del Big Ben? A Palmi la scrittrice Barbara Cutrupi presenta il suo nuovo albo illustrato “Un giorno in più”

Calabria Food&Tourism Academy, Confartigianato: “Un investimento strategico per formare competenze e valorizzare le eccellenze dell’artigianato alimentare e dell’accoglienza”

Graduatorie GPS: Reggio Calabria prima in Italia. UIL Scuola encomia l’Ufficio Reclutamento dell’ATP

Crotone, pubblicati i bandi per trasporto e refezione scolastica 2026/2027

“Ok, la bolletta è giusta: il prezzo zonale è giustizia sociale”: parte dalla Calabria la campagna nazionale di Legambiente

Piana di Gioia Tauro, il Patto Territoriale rilancia: “No a ghetti e interventi calati dall’alto”

Condotta Slow Food Magna Graecia-Pollino protagonista a Tropea con l’anteprima di Terra Madre 2026

Catanzaro, Veraldi: “Residenti via Teano abbandonati dall’Aterp e costretti a vivere in condizioni inaccettabili”

Energia, Occhiuto: “La Calabria deve pagare meno grazie alle rinnovabili. A Gioia Tauro un polo agroindustriale”

Rimpatri, Nesci: “L’Europa segue la linea Meloni. Confini sicuri e rimpatri effettivi sono la base di un sistema d’asilo credibile”

Soveria Mannelli si prepara alla festa di San Giovanni Battista: al via il novenario e il ricco programma civile

Intimidazione in un cantiere a Bisignano, Ance Cosenza: “Gesto vile che colpisce l’intero territorio”

Sanità e infrastrutture, Stasi attacca la Regione: “Sistema allo sbando, cittadini costretti a curarsi fuori”

Roccaforte del Greco, Ferrara (Liberi di Ricominciare): “La Guardia Medica è un presidio essenziale per il territorio”

Fisica quantistica e meridione: a Gioia Tauro i giovani ricercatori calabresi raccontano l’universo

Nuovi marchi europei no-food, Barbuto (M5S): “Subito la legge regionale per l’artigianato, la Calabria giochi d’anticipo”

Depurazione in Calabria, AVS: “I 175 milioni non bastano senza trasparenza e controlli”

Giornata mondiale del Rifugiato, a Siderno un convegno contro ogni forma di caporalato

CISL Calabria dà voce alle donne con il progetto “Voci Invisibili”

Il SAI del Comune di San Giorgio Morgeto celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato per il terzo anno consecutivo

Carolina Kostner incantata da Tropea: “Bellezza e forza convivono nello stesso momento”

“Le Confessioni di Agostino: proclamazione di fede. Autobiografia spirituale, meditazione”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Carabinieri, a Sant’Eufemia d’Aspromonte il ricordo del Maresciallo Capo Pasquale Azzolina

Nuvola Comics, Bosco: “Un evento che valorizza Catanzaro, ideale per parlare alle e con le giovani generazioni”

Scuola Estiva di Altra Formazione in Filosofia “Remo Bodei” di Roccella Jonica XVI edizione 22-29 luglio

Tenta di entrare in casa dell’ex con la forza: arrestato un uomo nel Cosentino. In auto aveva una pistola e tre pugnali

Campo sportivo di Siano, Serò: “Necessario informare correttamente i cittadini. Si dibatte sui fatti e non sulle ricostruzioni incomplete”

Giro d’Italia Next Gen, la Provincia di Cosenza mette in sicurezza 50 chilometri di strade

Gerace conquista Beppe Convertini, Alma Manera e Fabio Mollo: un viaggio tra emozioni, cultura e bellezza autentica

Catanzaro, il Mediterraneo Radio Festival si conclude con il concerto “Noche de Tango”

CarPediEm, un anno per intercettare il disagio prima che diventi emergenza: concluso il progetto del Centro Calabrese di Solidarietà Ets

Idonei PA Calabria: il PRC sostiene la mobilitazione del 27 luglio

Fratelli d’Italia Lamezia Terme: “Pieno sostegno alle rivendicazioni del Sindacato FSP Polizia di Stato”

Progetto Medusa, a Nocera Marina il convegno sulle nuove strategie contro l’erosione costiera

Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina nei giorni di “Mostre mercato”

Corigliano Rossano, sfonda con l’auto l’ingresso del Pronto soccorso per avere notizie della moglie: arrestato 68enne

“Chimere”: al MARCA di Catanzaro la grande mostra personale di Piroide, un viaggio immersivo tra identità, mito e materia

“Lovrén In The City”, il tour della bellezza arriva a Catanzaro

Cetraro accelera sull’Innovazione Ambientale e sulla Transizione Digitale

Carlomagno e Crusco entrano nella Segreteria provinciale di Unarma Cosenza

Alfarano torna alla Cadi Antincendi Futura: allenerà l’under 19

Gallico celebra 50 anni di teatro e musica: dal 18 al 20 giugno una grande festa tra spettacoli e memoria

Con Dante 2026 si rafforzano le sinergie tra Da Vinci e Mediterranea. Successo alla Quistelli per l’opera teatrale messa in scena dal Laboratorio del...

Giusi Princi: “Danza strumento educativo che avvicina i giovani alla cultura e alla conoscenza delle radici”

Il regista calabrese Michele Imperio vince il Premio MOIGE 2026. A Roma, il Movimento Italiano Genitori premia la serie documentaristica Scintille, prodotta per Tv...

Nasce la “Calabria Food & Tourism Academy”: a Lamezia Terme prende vita il polo dell’alta formazione per l’ospitalità e la ristorazione calabrese

Trame.15: le mafie globali al centro della seconda giornata

Domani all’Unical l’incontro “Invisible Hate Speech”: focus su dati, discriminazioni e crimini d’odio in Calabria

Depurazione, Brutto (FdI): “Montuoro esempio di impegno e programmazione per il futuro della Calabria”

Alta formazione per la PA: Provincia di Cosenza e Polo Digitale Calabria a fianco dei Comuni sulla gestione finanziaria

Turismo sostenibile ed esperienziale, Ferrari: “Con il glamping colmiamo un vuoto normativo e rendiamo più semplice investire nella qualità”

Corigliano Rossano: torna il centro di raccolta mobile

Operazione “Golden river” nella Locride: cinque misure cautelari per furto aggravato e associazione per delinquere

Turismo sostenibile: il 19 giugno all’Università della Calabria convegno e V Edizione Speciale del Premio “Turismo e Sviluppo Sostenibile Pieroni – Beato”

Ddl salute scuole, Mario Occhiuto (Fi): “Prevenzione significa investire sul futuro dei giovani”

Occhiuto al Festival Trame: “La Regione Calabria pronta a sostenere nuovi spazi culturali e il riuso dei beni confiscati”

BOB FEST 2026: la Calabria torna al centro della scena gastronomica internazionale

“DERIVARE. Ciò che resta cambia forma”: la mostra a Monasterace

Consiglio regionale convocato per venerdì 19 giugno: all’ordine del giorno la variazione di bilancio 2026-2028

Tumore al seno: il 21 giugno arriva a Vaccarizzo Albanese la Carovana della prevenzione

Nuvola Comics 2026, il festival consolida la propria identità culturale. Presentata la terza edizione dell’iniziativa: Catanzaro si prepara ad accogliere tre giorni di fumetto,...

Domani sera a Cittanova va in scena “Il bambino vero”

Dia confisca sei milioni ad appartenente a cosca Barbaro di Platì

Truffa a danni Stato: perquisizioni e sequestri a Bagnara Calabra

Torna lo “Scecco Fest” al Parco diffuso di Pellaro, evento musicale organizzato da La Strada e ACE

Ospedale della Sibaritide, Feneal UIL Calabria: “Opera strategica che avanza e che può cambiare il futuro del territorio”

Caterina Silipo neo coordinatrice della UILP di Reggio Calabria, De Biase (UILP Calabria): “Sensibilità e competenze al servizio del sindacato”

Esami di Stato 2026, CNDDU condivide il messaggio di Mons. Serafino Parisi, vescovo di Lamezia Terme: “La vera maturità è non smettere mai di...

Depurazione in Calabria, dalla Regione 175 milioni per il sistema idrico: “Interventi strutturali e controlli h24”

Osservatorio delle Due Sicilie: “La destra storica in Calabria distruzione dello stato sociale”

Lamezia, Elio Romano assume la guida della Procura: “Priorità ai reati che incidono maggiormente sul territorio”

60 anni di storia e sport inclusivo: l’Aleandre Basket Reggio Calabria presenta le manifestazioni di fine anno e lo storico debutto del Baskin al...

Dalla Regione oltre 8 milioni di euro per il sistema fognario e depurativo di Melito di Porto Salvo

Escavazioni illegali nel fiume Neto, due arresti e quattro persone denunciate

I giganti della poesia rivivono nel Premio Annunziato Presta tra applausi e commozione

Loizzo rilancia il progetto della Città Unica: “Un’occasione persa per il futuro dell’area urbana”

PAC 2000A Conad: confermata la solidità del gruppo nel 2025. Spinta su assortimento, digitale e ammodernamento rete

Strage di Amendolara, i difensori dei due indagati ricorrono al Riesame

Trasporto locale: emendamento che riconosce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine a bordo dei mezzi pubblici

Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria: Francesco Foti confermato presidente

I detenuti diventano assaggiatori di oli vergini di oliva: accade in Calabria con il progetto formativo “Coltivare speranze”, progetto di coltura e formazione negli...

Io Passìo va online: attivi il sito ufficiale e i canali social. L’avvio delle prevendite su TicketSMS

Area industriale di Crotone, parte il piano di rilancio: focus su infrastrutture e nuovi investimenti

Quarant’anni di rinascite: il Centro Calabrese di Solidarietà Ets festeggia un compleanno speciale

Inchiesta ultras, boss Bellocco: “Morte di Antonio dolore per famiglia. Beretta? Ma cosa deve succedere.. “

Presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce, Rapani replica al M5S: “Risultato ottenuto dal Governo Meloni, non da chi oggi lo rivendica”

“A Goal for Peace”, la tappa nella Locride: il messaggio dal Vaticano, il valore della legalità e il gioco che unisce i popoli

Caldo in aumento sull’Italia, scattano le prime allerte nelle città più esposte

La Calabria ospiterà Anteprima Terra Madre 2026, dal 19 al 21 giugno a Tropea

Melito di Porto Salvo, sport e solidarietà: insieme per una comunità più forte

Tutela dei familiari di Masciari, il M5S interroga il Governo: “Scelta che desta forte preoccupazione”

A Reggio Calabria il nodo delle aste deserte: l’inefficienza della giustizia civile pesa sul mercato immobiliare

Hormuz, Romano: “L’Italia protagonista nelle iniziative per la sicurezza e la pace”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook