PAC 2000A Conad: confermata la solidità del gruppo nel 2025. Spinta su assortimento, digitale e ammodernamento rete

Riunitasi questa mattina a Roma, l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025 di PAC 2000A Conad, la più grande Cooperativa del Consorzio per numero di Soci, punti vendita e fatturato. I risultati confermano la solidità del percorso di sviluppo della Cooperativa con sede centrale a Ponte Felcino (Perugia), che archivia l’anno con conti positivi e una rete in costante crescita, sempre più integrata e capillare sul territorio.

La rete, che si estende in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, ha raggiunto 1.678 punti vendita – di cui 123 concept store – distribuiti su oltre 1 milione di metri quadrati, che hanno generato un fatturato di 8,031 miliardi di euro, a testimonianza di un presidio commerciale capillare e di una proposta sempre più articolata, capace di rispondere a bisogni di consumo diversi. La quota di mercato complessiva nei territori di riferimento si è attestata al 20,15%, confermando la leadership nelle cinque regioni in cui opera.

Complessivamente, il Gruppo PAC 2000A ha archiviato il 2025 con un giro di affari complessivo di 5,866 miliardi di euro, un utile netto di 99,85 milioni di euro e un patrimonio netto di 1,118 miliardi di euro, rafforzando il proprio posizionamento nei territori di operatività e proseguendo il percorso di sviluppo su rete, servizi e innovazione.

“Il 2025 ha confermato la complessità di un contesto in rapido mutamento, segnato da incertezza macroeconomica, tensioni geopolitiche e da un consumatore sempre più attento e selettivo. In questo scenario, PAC 2000A ha continuato a crescere con coerenza, rafforzando la propria rete, consolidando il posizionamento competitivo e investendo sui fattori che oggi fanno davvero la differenza: qualità dell’offerta, ampiezza dell’assortimento, convenienza e prossimità ai territori. La solidità del modello cooperativo e la capacità di interpretare i cambiamenti del mercato restano le basi su cui costruire il futuro“, dichiara Danilo Toppetti, Amministratore Delegato di PAC 2000A Conad.

I 1.106 Soci imprenditori e i circa 30.000 addetti complessivi confermano la dimensione umana e imprenditoriale di un modello che continua a fondarsi sulla partecipazione e radicamento territoriale. A supporto di questa struttura, il Gruppo può contare su 18 tra centri logistici e magazzini, infrastrutture strategiche per garantire efficienza, continuità e qualità del servizio lungo tutta la filiera.

La collaborazione con 2.420 fornitori delle cinque regioni di operatività ha generato 1,190 miliardi di euro di valore economico nei territori. A questo si affianca un sostegno di oltre 2,5 milioni di euro destinato a progetti sociali, culturali e formativi.

“Il nostro impegno è volto a rafforzare la competitività della rete attraverso l’evoluzione dell’offerta, la valorizzazione della Marca del Distributore, l’innovazione dei format di vendita e il costante sviluppo delle competenze delle persone. Parallelamente, stiamo proseguendo il percorso di trasformazione digitale e di ammodernamento della rete commerciale, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza sempre più efficace e vicina alle loro esigenze. I risultati del 2025 sono il frutto dell’impegno e della professionalità di Soci, collaboratori e dipendenti, che ogni giorno contribuiscono alla crescita della Cooperativa“, prosegue Francesco Cicognola, Direttore Generale di PAC 2000A Conad.

Assortimento, MDD e relazione con il cliente

Nel 2025 PAC 2000A ha proseguito il percorso di evoluzione del proprio modello commerciale, puntando su Marca del Distributore, qualità dell’assortimento e relazione con il cliente.

La MDD si conferma una leva strategica di differenziazione e crescita: i prodotti a marchio Conad hanno generato, rispettivamente, il 28,9% e il 38,7% del fatturato complessivo dei comparti LCC e Freschissimi della rete di PAC 2000A, consolidando il ruolo della marca Conad come riferimento per qualità e convenienza. In parallelo, la Cooperativa ha continuato a rafforzare le linee premium e specialistiche, in risposta a consumi sempre più selettivi e orientati al valore complessivo dell’offerta.

Tra le direttrici più rilevanti dell’anno si conferma il Progetto Assortimento, ormai divenuto un processo strutturale di miglioramento continuo e di evoluzione del modello commerciale. L’iniziativa, che mira a ottimizzare la proposta assortimentale e migliorare l’esperienza di acquisto, attraverso una maggiore coerenza tra domanda, struttura dell’offerta e organizzazione dello scaffale, ha coinvolto 630 punti vendita, con la revisione di 18 categorie merceologiche e una copertura pari all’87% del fatturato della rete. Un risultato che conferma la capacità della Cooperativa di tradurre l’analisi dei comportamenti d’acquisto in scelte concrete di sviluppo dell’offerta.

A rafforzare questa traiettoria c’è anche un sistema di fidelizzazione sempre più rilevante. Nel 2025 le carte attive hanno raggiunto quota 3,561 milioni, mentre il transato con carta fedeltà ha toccato i 5,49 miliardi di euro, pari all’82,3% delle vendite totali della Cooperativa.

Sviluppo della rete e dei format

Nel corso dell’anno PAC 2000A ha proseguito il rafforzamento della propria rete con 63 nuove aperture, tra cui diverse insegne Conad e 10 nuovi negozi Todis, confermando la capacità del Gruppo di presidiare in modo capillare territori e bacini di consumo diversi.

A fine anno la rete contava 123 concept store, tra PetStore, Parafarmacie, Ottici e distributori di carburante, a testimonianza di una strategia che amplia il perimetro dell’offerta oltre la spesa tradizionale e intercetta nuove occasioni di consumo. L’evoluzione dei format rimane uno dei tratti distintivi della crescita del Gruppo, in linea con una domanda sempre più articolata e attenta al servizio.

FOCUS REGIONALE

PAC 2000A ha confermato nel 2025 la propria leadership nelle regioni del Centro e Sud Italia, con una quota di mercato complessiva del 20,15%.

Umbria

In Umbria PAC 2000A Conad mantiene la prima posizione con una quota di mercato del 32,42%. La rete conta 190 punti vendita, che hanno generato un fatturato di 817 milioni di euro (+2% rispetto al 2024).

Lazio

Nel Lazio la Cooperativa si conferma al secondo posto con una quota di mercato del 31,09%. La rete è composta da 587 punti vendita e il fatturato ha raggiunto 3,504 miliardi di euro (+4,6% rispetto al 2024).

Campania

In Campania PAC 2000A si colloca al terzo posto con una quota di mercato del 14,15%. La rete è composta da 347 punti vendita e ha sviluppato un fatturato di 1,400 miliardi di euro (+3,3% rispetto al 2024).

Calabria

In Calabria la Cooperativa conferma la leadership di mercato con una quota del 28,60%. La rete conta 206 punti vendita e ha raggiunto un fatturato di 968,2 milioni di euro (+7% rispetto al 2024).

Sicilia e Malta

In Sicilia, a cui si aggiungono i punti vendita di Malta, la quota di mercato si attesta al 13,50%. La rete comprende 348 punti vendita e ha generato un fatturato di 1,231 miliardi di euro (+1,7% rispetto al 2024).