Trasporto locale: emendamento che riconosce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine a bordo dei mezzi pubblici

La Segreteria Regionale del SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, guidata da Michele Granatiero e tutte le Segreterie Provinciali plaudono all’emendamento presentato dagli assessori regionali Antonio Montuoro e Gianluca Gallo.

Si tratta di “Un segnale concreto a sostegno delle Forze dell’Ordine e della sicurezza dei cittadini” ed è per questo che esprimiamo vivo apprezzamento per il deposito dell’emendamento finalizzato al rafforzamento delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico riservate al personale delle Forze dell’Ordine avvenuto anche su sollecitazione del sottosegretario agli Interni, On. Wanda Ferro.

Un intervento che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di migliaia di operatori che, ogni giorno, garantiscono con professionalità e spirito di servizio la sicurezza delle comunità e la tutela del territorio. Agevolare la mobilità del personale in uniforme significa anche favorire una presenza più capillare e un servizio sempre più efficiente a beneficio dei cittadini.

Particolarmente significativa è la previsione dell’incremento delle risorse economiche destinate alla misura: per il 2026 lo stanziamento previsto passerà da 400.000 euro a 800.000 euro, raddoppiando di fatto i fondi disponibili ed assicurando una copertura più adeguata rispetto alla crescente domanda registrata negli ultimi anni.

Il SAP Calabria ritiene che questo provvedimento rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e rappresentanze sindacali, capace di tradurre le esigenze del personale in iniziative concrete e di valorizzare il ruolo strategico delle Forze dell’Ordine nel sistema della sicurezza pubblica.

«Investire sul benessere e sul sostegno di chi opera quotidianamente per la collettività – dichiara Michele Granatiero – significa investire nella sicurezza dell’intera comunità. Auspichiamo che questo percorso possa proseguire con ulteriori misure orientate a riconoscere il valore e il sacrificio delle donne e degli uomini in uniforme.»

Il SAP Calabria e tutte le strutture provinciali calabresi, sempre impegnate nel promuovere ogni azione utile a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita del personale della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’Ordine rinnovano il proprio plauso per l’iniziativa e ringraziano, ancora una volta, per la sensibilità dimostrata dagli assessori regionali Antonio Montuoro e Gianluca Gallo.