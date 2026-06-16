Domani sera a Cittanova va in scena “Il bambino vero”

Un viaggio tra danza, recitazione ed emozioni per riscoprire il desiderio più profondo di ogni essere umano: diventare davvero se stesso.

Domani, mercoledì 17 giugno alle ore 19.30, il Cine Teatro Gentile di Cittanova ospiterà “Il bambino vero”, produzione originale della Scuola di Recitazione della Calabria proposta dal Corso di Danza SRC, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cittanova. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

Coordinato dalla maestra Floriana Agresta, in collaborazione con i maestri Giovanni Gangemi e Alessia Traviglia, lo spettacolo prende ispirazione dal capolavoro di Carlo Collodi, restituendo al pubblico una rilettura intensa e poetica della storia di Pinocchio. Un racconto che attraversa il desiderio di crescere, gli errori, le paure e la scoperta della propria autenticità, fino alla conquista di quel sogno che dà il titolo all’opera: diventare “un bambino vero”.

Come da tradizione della SRC, sarà un’esperienza artistica collettiva. Sul palco si alterneranno tutte le classi del Corso di Danza, dai più piccoli ai più grandi, in un intreccio di linguaggi che unirà movimento, teatro e immaginazione.

Ad arricchire la messa in scena saranno anche le performance di recitazione degli allievi del secondo anno del Triennio Accademico della SRC: Flavia Orecchio, Teresa Sorace, Valerio Diaco e Clarissa Saverino. Nei panni del Bambino Vero sarà invece protagonista il giovane allievo della SRC Lab, Giovanni Guerrisi. Lo spettacolo vede inoltre la preziosa collaborazione della coordinatrice dei laboratori SRC, Federica Sottile.

«Sono davvero molto orgoglioso di come stiamo vivendo questi ultimi appuntamenti dell’anno accademico – dichiara il direttore e fondatore della Scuola di Recitazione della Calabria, Walter Cordopatri –. Si parte con questo meraviglioso spettacolo e, ancora una volta, tutto il team della SRC si unisce per dare il meglio di sé. Voglio fare un grande applauso a tutti gli allievi e a tutte le allieve del Corso di Danza e soprattutto ai maestri che ogni anno riescono a sorprenderci con emozioni autentiche e creazioni straordinarie. Invito tutta la cittadinanza a partecipare e ad accorrere numerosa: i posti disponibili sono ormai quasi terminati».

“Il bambino vero” sarà così non soltanto il momento conclusivo di un percorso formativo, ma anche una festa della comunità, un invito a custodire quella parte di noi che continua a cercare la verità, la bellezza e il coraggio di diventare ciò che siamo.

Mercoledì 17 giugno 2026 – ore 19.30

Cine Teatro Gentile – Cittanova

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.