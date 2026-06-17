Catanzaro, Veraldi: “Residenti via Teano abbandonati dall’Aterp e costretti a vivere in condizioni inaccettabili”

“Ad Aranceto non si vive più, si sopravvive. E il silenzio dell’Aterp sta diventando assordante quanto inaccettabile. Purtroppo sono costretto nuovamente a richiamare l’attenzione dell’Aterp sul grave stato di degrado in cui versa il condominio di via Teano. I residenti sono ormai rassegnati all’abbandono, perché da troppo tempo convivono con condizioni inaccettabili. Servizi assenti, raccolta dei rifiuti discontinua, sporcizia diffusa e una totale mancanza di interventi stanno trasformando la quotidianità delle famiglie in un percorso ad ostacoli. Particolarmente allarmante è la situazione legata alla rete fognaria. Liquami che scorrono liberamente attorno ai palazzi e, fatto ancora più grave, che finiscono persino nelle vasche di accumulo presenti nelle fondamenta degli immobili. Una condizione che genera cattivi odori insopportabili e livelli di umidità che compromettono la salubrità delle abitazioni. A rendere il quadro ancora più critico è lo stato di totale incuria delle aree esterne. La vegetazione cresce senza alcun controllo nei cortili condominiali, ormai simili a vere e proprie giungle urbane. Con l’estate ormai alle porte è facile immaginare come questa situazione possa soltanto peggiorare, aumentando i rischi igienico-sanitari e il disagio per chi vive nel complesso. Nonostante i numerosi appelli e le ripetute segnalazioni, l’Aterp continua a rimanere in silenzio, ignorando non solo il Comune ma soprattutto i cittadini che abitano questi immobili e che non sanno più a chi rivolgersi per vedere riconosciuti i propri diritti. Auspico che il confronto possa finalmente aprirsi nel corso del Consiglio comunale dedicato all’edilizia residenziale pubblica che dovrebbe essere convocato nelle prossime settimane. Non è più il tempo delle promesse o delle giustificazioni. Occorrono interventi immediati e una programmazione seria per restituire dignità a queste famiglie nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini”.

E’ quanto si legge in una nosta stampa del consigliere comunale Stefano Veraldi.